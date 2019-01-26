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Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект мельницы купца Горохова

Команда студии «Роботекс» из Бердска заняла 2 призовых места!

26.01.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Светлана:

24 января на базе НГТУ прошел Региональный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

Тематика соревнований «Инженерные кадры России» сезона 2018-19 года посвящена приобщению детей к культурно-историческому наследию, преемственности между прошлым и будущим «Сохраняя традиции великой России».

Команда студии «Роботекс» из Бердска заняла 2 призовых места!

В категории «Командное выполнение»
2 место – Студия робототехники «Роботекс», г. Бердск.

В категории «Динамическая игрушка»
1 место – Студия робототехники «Роботекс», г. Бердск.

Поздравляем команду, представляющую наш город:
Кучанскую Светлану Валерьевну — руководителя студии,
Титкову Татьяну Валерьевну — специалиста по робототехнике, тренера проекта,
Эди Платона и Чернова Никиту — участников команды.

Гордимся высокими результатами на соревнованиях такого уровня и желаем новых робототехнических побед!! 🤖

Ребята представляли робототехнический проект мельница купца Горохова, жившего в нашем городе.

Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект мельницы купца Горохова Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект мельницы купца Горохова Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект мельницы купца Горохова Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект мельницы купца Горохова Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект мельницы купца Горохова Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект мельницы купца Горохова Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект мельницы купца Горохова


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Либо
    Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект «мельница купца Горохова»

    либо

    Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект мельницы купца Горохова

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