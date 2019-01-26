Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект мельницы купца Горохова

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24 января на базе НГТУ прошел Региональный этап Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок».

Тематика соревнований «Инженерные кадры России» сезона 2018-19 года посвящена приобщению детей к культурно-историческому наследию, преемственности между прошлым и будущим «Сохраняя традиции великой России».

Команда студии «Роботекс» из Бердска заняла 2 призовых места!

В категории «Командное выполнение»

2 место – Студия робототехники «Роботекс», г. Бердск.

В категории «Динамическая игрушка»

1 место – Студия робототехники «Роботекс», г. Бердск.

Поздравляем команду, представляющую наш город:

Кучанскую Светлану Валерьевну — руководителя студии,

Титкову Татьяну Валерьевну — специалиста по робототехнике, тренера проекта,

Эди Платона и Чернова Никиту — участников команды.

Гордимся высокими результатами на соревнованиях такого уровня и желаем новых робототехнических побед!! 🤖

Ребята представляли робототехнический проект мельница купца Горохова, жившего в нашем городе.