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Бойцовский пес на длинном поводке искусал полицейского в Новосибирске
Сайт католиков «Кликни и помолись» не подходит для РПЦ
Влетела в стену «Пивной лагуны» Honda Civic из Томска в Бердске
Огонь уничтожил два дома: Студентку с ожогами лица увезли в больницу в Бердске
Делающих аборты по медпоказаниям врачей сравнил с фашистами патриарх Кирилл
Задавило насмерть двоих рабочих колесо БелАЗа на разрезе в Новосибирской области
Священник Бердска: Чему может научить первоклашек советская учительница, убившая дитя во чреве?
Где «домашка»: Родители учатся за своих детей-школьников
Либо
Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект «мельница купца Горохова»
либо
Юные инженеры из Бердска представили робототехнический проект мельницы купца Горохова
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