Публиковать комментарии в интернете разрешат только после регистрации по паспорту
Если введут паспортную регистрацию на публикации, то интернетом можно будет пользоваться всем — смотреть фильмы, читать информацию и так далее, но размещать что-либо можно будет только зарегистрировавшись. Это ведь прекрасно!
Член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов («Единая Россия») предложил ввести механизм идентификации по паспорту при размещении публикаций в интернете. Как он сообщил Агентству городских новостей «Москва», инициатива может быть внесена в виде поправок к пакету законопроектов о запрете на фейковые новости и ответственности за его нарушение.
«Все должны точно знать, что за публикацией стоит не какой-то фейк, а конкретный человек с конкретной фамилией. Тогда он будет осторожно, с ответственностью, относиться к той информации, которую распространяет. Сейчас глупость написал — и с гуся вода. Если мы найдем механизм идентификации, например, регистрация по паспорту, то фейки как институт на территории Российской Федерации исчезнут сами по себе», — заявил Е.Шулепов.
При этом он отметил, что введение такого механизма не скажется на возможности поиска и сбора сведений в сети.
«Интернетом можно будет пользоваться всем — смотреть фильмы, читать информацию и так далее, но размещать что-либо можно будет только зарегистрировавшись. Сегодня человек регистрируется по фальшивым данным. Все фейки — это зарегистрированные пользователи», — добавил Е.Шулепов.
Он также рассказал, как при реализации инициативы будут размещать информацию россияне до 14 лет.
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А лайкать разрешат тоже только по паспорту?
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Да, за это же уголовная ответственность.
А потом вообще талоны на интернет введут.
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Конечно. И не разрешат, а обяжут.
О Гондурас, прекрасная страна!
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А кто будет проверять данные ?
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Тот, кто может их подтасовать, как на выборах — «не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают»
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Вот так вот захочет Трамп в своём твиттере что-то написать… и не сможет! Ведь паспортов-то у американцев нет!
Шах и мат вам — американцы!
10 0
Догоним и перегоним Венесуэлу!
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Комменты, конечно, надсмехательские… Но анонимам теперь заслон, и за фейки, если что ответить придётся.
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Судя по тому, как Улюкаев выписали 8 лет за длинный язык — фейки их мало интересуют. А вот особо ретивых за правду неплохо бы на учёт поставить
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Проблема идентификации личности — она строго говоря полностью НЕразрешима — даже там, где по очевидным причинам хорошо бы её решить для ВСЕХ участников взаимодействия. Например в банковских системах…
Но членам комитетов из госдумы (равно как и прочим «патриотам») не то, что это неведомо, но даже при произнесении слова интернет оные не задумываются о том, что же оно означает.
Для начала интернет надо в переименовать чебурнет и полностью изолировать от собственно интернета. После чего в чебурнете можно успешно вводить любой идиотизм — вплоть до идентификации пользователей по анализу мочи и кала. Всё равно чебурнет уже будет в основном неработоспособен, а в моменты его работы никого в нём не останется. Читать про дураков даже дураки не захотят
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Интересно узнать мнение по этому вопросу нашего блогера Коли-Шамана_Человека
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Да здравствует любимая,
Родная, неделимая,
Святым Христом хранимая,
Россиюшка моя!
Даёшь нам силу дивную,
Великую, активную,
Законом не прижимную
Чтоб не трепались зря…
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