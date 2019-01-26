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Публиковать комментарии в интернете разрешат только после регистрации по паспорту

Если введут паспортную регистрацию на публикации, то интернетом можно будет пользоваться всем — смотреть фильмы, читать информацию и так далее, но размещать что-либо можно будет только зарегистрировавшись. Это ведь прекрасно!

26.01.2019 Фото: pxhere.com 12 коммент.
 
Публиковать комментарии в интернете разрешат только после регистрации по паспорту

Пользователя в интернете все будут знать в лицо

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов («Единая Россия») предложил ввести механизм идентификации по паспорту при размещении публикаций в интернете. Как он сообщил Агентству городских новостей «Москва», инициатива может быть внесена в виде поправок к пакету законопроектов о запрете на фейковые новости и ответственности за его нарушение.

«Все должны точно знать, что за публикацией стоит не какой-то фейк, а конкретный человек с конкретной фамилией. Тогда он будет осторожно, с ответственностью, относиться к той информации, которую распространяет. Сейчас глупость написал — и с гуся вода. Если мы найдем механизм идентификации, например, регистрация по паспорту, то фейки как институт на территории Российской Федерации исчезнут сами по себе», — заявил Е.Шулепов.

При этом он отметил, что введение такого механизма не скажется на возможности поиска и сбора сведений в сети.

«Интернетом можно будет пользоваться всем — смотреть фильмы, читать информацию и так далее, но размещать что-либо можно будет только зарегистрировавшись. Сегодня человек регистрируется по фальшивым данным. Все фейки — это зарегистрированные пользователи», — добавил Е.Шулепов.

Он также рассказал, как при реализации инициативы будут размещать информацию россияне до 14 лет.


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    А лайкать разрешат тоже только по паспорту?

    Thumb up 9 Thumb down 0

  2. Аноним

    А кто будет проверять данные ?

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Аноним

    Вот так вот захочет Трамп в своём твиттере что-то написать… и не сможет! Ведь паспортов-то у американцев нет!

    Шах и мат вам — американцы!

    Thumb up 10 Thumb down 0

  4. Аноним

    Догоним и перегоним Венесуэлу!

    Thumb up 7 Thumb down 1

  5. byu

    Комменты, конечно, надсмехательские… Но анонимам теперь заслон, и за фейки, если что ответить придётся.

    Thumb up 1 Thumb down 3

    • Аноним

      Судя по тому, как Улюкаев выписали 8 лет за длинный язык — фейки их мало интересуют. А вот особо ретивых за правду неплохо бы на учёт поставить

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    • Аноним

      Проблема идентификации личности — она строго говоря полностью НЕразрешима — даже там, где по очевидным причинам хорошо бы её решить для ВСЕХ участников взаимодействия. Например в банковских системах…

      Но членам комитетов из госдумы (равно как и прочим «патриотам») не то, что это неведомо, но даже при произнесении слова интернет оные не задумываются о том, что же оно означает.

      Для начала интернет надо в переименовать чебурнет и полностью изолировать от собственно интернета. После чего в чебурнете можно успешно вводить любой идиотизм — вплоть до идентификации пользователей по анализу мочи и кала. Всё равно чебурнет уже будет в основном неработоспособен, а в моменты его работы никого в нём не останется. Читать про дураков даже дураки не захотят :-D

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  6. Аноним

    Интересно узнать мнение по этому вопросу нашего блогера Коли-Шамана_Человека *IN LOVE*

    Thumb up 4 Thumb down 0

  7. Аноним

    Да здравствует любимая,
    Родная, неделимая,
    Святым Христом хранимая,
    Россиюшка моя!

    Даёшь нам силу дивную,
    Великую, активную,
    Законом не прижимную
    Чтоб не трепались зря…

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