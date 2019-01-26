Публиковать комментарии в интернете разрешат только после регистрации по паспорту

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Евгений Шулепов («Единая Россия») предложил ввести механизм идентификации по паспорту при размещении публикаций в интернете. Как он сообщил Агентству городских новостей «Москва», инициатива может быть внесена в виде поправок к пакету законопроектов о запрете на фейковые новости и ответственности за его нарушение.

«Все должны точно знать, что за публикацией стоит не какой-то фейк, а конкретный человек с конкретной фамилией. Тогда он будет осторожно, с ответственностью, относиться к той информации, которую распространяет. Сейчас глупость написал — и с гуся вода. Если мы найдем механизм идентификации, например, регистрация по паспорту, то фейки как институт на территории Российской Федерации исчезнут сами по себе», — заявил Е.Шулепов.

При этом он отметил, что введение такого механизма не скажется на возможности поиска и сбора сведений в сети.

«Интернетом можно будет пользоваться всем — смотреть фильмы, читать информацию и так далее, но размещать что-либо можно будет только зарегистрировавшись. Сегодня человек регистрируется по фальшивым данным. Все фейки — это зарегистрированные пользователи», — добавил Е.Шулепов.

Он также рассказал, как при реализации инициативы будут размещать информацию россияне до 14 лет.