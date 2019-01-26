Очередная «поддержка» предпринимательства: на чек внести «честный знак»

Очередная «поддержка» предпринимательства.
Государство очередной раз придумало, как собрать денег с предпринимателей. Теперь некий «честный знак», может, конечно, и есть свои плюсы для потребителя и несомненно для карманов правительства, но для бизнеса это очередные затраты с переделкой кассового оборудования. Когда это закончится, мы только в декабре переделывали наши кассы под новые требования, сейчас опять, и механики говорят, что в текущем году будут еще изменения и мол готовьте деньги.
Обязательная маркировка
в 2019 году
28 апреля 2018 года Правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. С марта 2019 года будет промаркирован табак, с июля 2019 года – обувь, с декабря 2019 года – духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки.
Единая национальная система маркировки к 2024 году
Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года одобрил решение правительства о создании до 2024 года Единой национальной системы сплошной маркировки товаров. Оператором проекта был назначен Центр развития перспективных технологий. Предполагается, что через 6 лет система охватит все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.
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У предпринимателя как и автомобилиста всегда есть деньги.
Поэтому олигархия в лица государства будет их доить как будет их доить через все 8 сисек.
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Оператором системы без проведения какой-либо прозрачной процедуры был «избран» ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий – ред.), принадлежащий структурам акционера USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого. Система мониторинга и маркировки товаров обяжет всех производителей маркировать свои изделия специальным уникальным кодом, а затем отслеживать их передвижение с помощью единой информационной системы.
По мнению экспертов, внедрение такой маркировки принесет огромную прибыль ее бенефициарам, то есть олигархам из ближайшего окружения Путина, а вот для рядовых россиян она «аукнется» значительным подорожанием всех товаров и, в первую очередь, продуктов питания и вещей первой необходимости.
Властно навязываемая технология «Честный Знак» с необходимостью приобретения дорогостоящего дополнительного оборудования (при отсутствии его объективной необходимости!) у монопольного поставщика, с обоснованной сомнительностью достижения декларируемого положительного эффекта (уберечь потребителя от приобретения фальсификата) – похожа на государственную поддержку схемы обогащения определенного круга лиц.
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Здравствуй ПЛАТОН на сахар, хлеб, трусы и т.д.
А мы наивные думали, что только на легковые автомобили.
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» Теперь некий «честный знак»,»
ну что ж….маркировать так маркировать)
.тогда и всех чиновников поголовно , вплоть до президента маркировать таким народным «честным знаком» — честно ли выполняют свою работу и обещания? )
в честном интернет опросе и с народной комиссией..
если нет, то под суд и в тюрьму с конфискацией — за обман граждан …
вот тогда будет шанс на справедливость в стране и на реальную честную работу чиновников…
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