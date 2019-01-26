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Очередная «поддержка» предпринимательства: на чек внести «честный знак»

Когда это закончится, мы только в декабре переделывали наши кассы под новые требования, сейчас опять, и механики говорят, что в текущем году будут еще изменения и мол готовьте деньги.

26.01.2019 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Андрей:

https://честныйзнак.рф

Очередная «поддержка» предпринимательства.
Государство очередной раз придумало, как собрать денег с предпринимателей. Теперь некий «честный знак», может, конечно, и есть свои плюсы для потребителя и несомненно для карманов правительства, но для бизнеса это очередные затраты с переделкой кассового оборудования. Когда это закончится, мы только в декабре переделывали наши кассы под новые требования, сейчас опять, и механики говорят, что в текущем году будут еще изменения и мол готовьте деньги.

Обязательная маркировка
в 2019 году

28 апреля 2018 года Правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. С марта 2019 года будет промаркирован табак, с июля 2019 года – обувь, с декабря 2019 года – духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки.

Единая национальная система маркировки к 2024 году

Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года одобрил решение правительства о создании до 2024 года Единой национальной системы сплошной маркировки товаров. Оператором проекта был назначен Центр развития перспективных технологий. Предполагается, что через 6 лет система охватит все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    У предпринимателя как и автомобилиста всегда есть деньги.
    Поэтому олигархия в лица государства будет их доить как будет их доить через все 8 сисек.

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  2. Новый мэр

    Оператором системы без проведения какой-либо прозрачной процедуры был «избран» ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий – ред.), принадлежащий структурам акционера USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого. Система мониторинга и маркировки товаров обяжет всех производителей маркировать свои изделия специальным уникальным кодом, а затем отслеживать их передвижение с помощью единой информационной системы.
    По мнению экспертов, внедрение такой маркировки принесет огромную прибыль ее бенефициарам, то есть олигархам из ближайшего окружения Путина, а вот для рядовых россиян она «аукнется» значительным подорожанием всех товаров и, в первую очередь, продуктов питания и вещей первой необходимости.
    Властно навязываемая технология «Честный Знак» с необходимостью приобретения дорогостоящего дополнительного оборудования (при отсутствии его объективной необходимости!) у монопольного поставщика, с обоснованной сомнительностью достижения декларируемого положительного эффекта (уберечь потребителя от приобретения фальсификата) – похожа на государственную поддержку схемы обогащения определенного круга лиц.

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  3. Аноним

    » Теперь некий «честный знак»,»
    ну что ж….маркировать так маркировать)
    .тогда и всех чиновников поголовно , вплоть до президента маркировать таким народным «честным знаком» — честно ли выполняют свою работу и обещания? )
    в честном интернет опросе и с народной комиссией..
    если нет, то под суд и в тюрьму с конфискацией — за обман граждан …
    вот тогда будет шанс на справедливость в стране и на реальную честную работу чиновников…

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