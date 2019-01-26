Очередная «поддержка» предпринимательства: на чек внести «честный знак»

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https://честныйзнак.рф

Очередная «поддержка» предпринимательства.

Государство очередной раз придумало, как собрать денег с предпринимателей. Теперь некий «честный знак», может, конечно, и есть свои плюсы для потребителя и несомненно для карманов правительства, но для бизнеса это очередные затраты с переделкой кассового оборудования. Когда это закончится, мы только в декабре переделывали наши кассы под новые требования, сейчас опять, и механики говорят, что в текущем году будут еще изменения и мол готовьте деньги.

Обязательная маркировка

в 2019 году

28 апреля 2018 года Правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. С марта 2019 года будет промаркирован табак, с июля 2019 года – обувь, с декабря 2019 года – духи и туалетная вода, трикотажные блузки, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и пневматические покрышки.

Единая национальная система маркировки к 2024 году

Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года одобрил решение правительства о создании до 2024 года Единой национальной системы сплошной маркировки товаров. Оператором проекта был назначен Центр развития перспективных технологий. Предполагается, что через 6 лет система охватит все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.