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Сайт католиков «Кликни и помолись» не подходит для РПЦ

Но в РПЦ приветствуют саму идею вовлечения молодых людей в разговор о церкви, вере, боге. И положительно отнесятся к тому, что католикам предоставлена возможность публично заявить о том, что они верующие.

26.01.2019 Фото: pixabay.com Один комментарий
 
Сайт католиков Кликни и помолись не подходит для РПЦ

Папа Римский Франциск запустил сайт «Кликни и помолись»

Концепция сайта «Кликни и помолись», представленного Папой Римским Франциском на этой неделе, не подходит для православной церкви. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. На католическом веб-ресурсе каждому предоставлена возможность опубликовать текст своей молитвы, а все желающие могут «помолиться» вместе с автором, кликнув на специальный значок.

«Полагаю, что концепция, которая использована именно в этом ресурсе, не является подходящей для Русской православной церкви (РПЦ). Но мы приветствуем саму идею вовлечения молодых людей в разговор о церкви, вере, боге. Это правильная цель, для ее достижения необходимо продумывать современные технические средства. Вместе с тем мы считаем, что не требующие особых размышлений клики в компьютере, с которыми, как правило, связано простое выполнение той или иной операции, плохо сопоставимы с пониманием молитвы. Молитва, наверное, требует большего внимания к своему внутреннему миру», — сказал В.Кипшидзе, отвечая на вопрос агентства о том, допускают ли в РПЦ такой подход к молитве.
В то же время в церкви положительно отнеслись к тому, что католикам предоставлена возможность публично заявить о том, что они верующие. По словам В.Кипшидзе, в тех же социальных сетях никогда не нужно скрывать своей принадлежности к православию или католичеству.

«К сожалению, мир социальных сетей очень часто рассматривает религиозность как что-то устаревшее, непригодное для молодого человека. И это, конечно, неправда. Это вызов, с которым надо что-то делать», — сказал представитель церкви.

Он также пояснил, что православные сегодня ведут множество различных интернет-проектов, которые в том числе позволяют подавать требные записки дистанционно в отдаленные храмы и монастыри. Однако заменять подлинную церковную жизнь «виртуальной духовностью» не стоит, заключил В.Кипшидзе.


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(1) Комментарий

  1. ххх

    а я считаю,что подходит!
    шах и мат Вахтанг Кипшидзе! иди уроки учи :-D

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