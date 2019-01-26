Влетела в стену «Пивной лагуны» Honda Civic из Томска в Бердске

26 января в около 15.00 автомобиль Honda Civic с томскими номерами врезался в стену магазина «Пивная лагуна» по адресу ул.Герцена, 17а.

Иномарка почти проломила кирпичную стену входной группы.

На 16.00 на месте ДТП работал патруль ГИБДД. По словам очевидцев, ребенка из авто увезла скорая помощь в больницу. Водитель давал показания полицейским. На машине знак — начинающий водитель.