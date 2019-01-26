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Влетела в стену «Пивной лагуны» Honda Civic из Томска в Бердске

Иномарка почти проломила кирпичную стену. По словам очевидцев, мальчика из авто после ДТП на скорой увезли в ЦГБ Бердска.

26.01.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск 5 коммент.
 
Влетела в стену Пивной лагуны Honda Civic из Томска в Бердске

Хонда врезалась в стену магазина

26 января в около 15.00 автомобиль Honda Civic с томскими номерами врезался в стену магазина «Пивная лагуна» по адресу ул.Герцена, 17а.
Иномарка почти проломила кирпичную стену входной группы.
На 16.00 на месте ДТП работал патруль ГИБДД. По словам очевидцев, ребенка из авто увезла скорая помощь в больницу. Водитель давал показания полицейским. На машине знак — начинающий водитель.

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(5) Комментариев

  1. Новый мэр

    Борьба с пьянством

    Thumb up 2 Thumb down 2

  2. Махновец

    Пить надо меньше…Надо меньше пить…

    Thumb up 1 Thumb down 1

  4. Аноним

    Поближе к крану подьехал…

    Thumb up 0 Thumb down 0

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