КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
Продам 1-ю
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Священник Бердска: Чему может научить первоклашек советская учительница, убившая дитя во чреве?

Резко подскочила цена на курятину

Вынесли из горящего дома немощных пенсионеров бойцы Росгвардии в Бердске

Качают грунтовые воды из подвала новостройки у парка Победы в Бердске?

«Кормят, как свиней»: Дети сняли видео про школьные обеды в Кузбассе

Чубайс предложил Захаровой стать ведущей «Дома-2»

Огонь уничтожил два дома: Студентку с ожогами лица увезли в больницу в Бердске

Стрельбу из ружья у школы открыл ученик в Красноярском крае

Погибли из-за взрыва колеса БелАЗа двое на разрезе в Новосибирской области

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Задавило насмерть двоих рабочих колесо БелАЗа на разрезе в Новосибирской области

Трагедия произошла на промплощадке компании «Разрез Восточный» в Искитимском районе, недалеко от д. Харино. Колесо большегруза сорвалось со ступицы. Один пострадавший скончался на месте, второй — в больнице.

25.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: СКР Нет комментариев
 
Задавило насмерть двоих рабочих колесо БелАЗа на разрезе в Новосибирской области

На месте трагедии. БелАЗ — гигантская машина

Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух работников ООО «Современные горные технологии». Об этом вечером 25 декабря сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по Искитимскому району СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

По данным следствия, 24 января, в обеденное время, на территории площадки обособленного подразделения ООО «Современные горные технологии», расположенной в 5 км от деревне Харино, Искитимского района, 45-летний водитель автомобиля БелАЗ и 35- летний слесарь выполняли работы по снятию заднего колеса с грузового автомобиля БелАЗ 75131. Произошел срыв колеса со ступицы автомобиля. В результате происшествия водитель погиб на месте, а слесарь умер в этот же день в больнице от полученных травм.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первоначально администрация Искитимского района сообщила, что колесо взорвалось, смертельно травмировав двух человек. В компании «Разрез Восточный», на промплощадке которого произошла трагедия, прокомментировали сайту «Весь Искитим», что погибли работники подрядной организации и не от взрыва колеса.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Задавило насмерть двоих рабочих колесо БелАЗа на разрезе в Новосибирской области Два человека пострадали в автомобильном «замесе» на трассе Р-256 в Бердске Священник Бердска: Чему может научить первоклашек советская учительница, убившая дитя во чреве?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика