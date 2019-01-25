Задавило насмерть двоих рабочих колесо БелАЗа на разрезе в Новосибирской области

Следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух работников ООО «Современные горные технологии». Об этом вечером 25 декабря сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственным отделом по Искитимскому району СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда).

По данным следствия, 24 января, в обеденное время, на территории площадки обособленного подразделения ООО «Современные горные технологии», расположенной в 5 км от деревне Харино, Искитимского района, 45-летний водитель автомобиля БелАЗ и 35- летний слесарь выполняли работы по снятию заднего колеса с грузового автомобиля БелАЗ 75131. Произошел срыв колеса со ступицы автомобиля. В результате происшествия водитель погиб на месте, а слесарь умер в этот же день в больнице от полученных травм.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первоначально администрация Искитимского района сообщила, что колесо взорвалось, смертельно травмировав двух человек. В компании «Разрез Восточный», на промплощадке которого произошла трагедия, прокомментировали сайту «Весь Искитим», что погибли работники подрядной организации и не от взрыва колеса.