Резко подскочила цена на курятину

Повышение оптовых цен на курицу в январе зафиксировал Минсельхоз. В материалах министерства сказано, что на 17 января средневзвешенная цена на мясо птицы у сельхозпроизводителей составила 117,2 тыс. руб. за тонну. Это на 21,8% больше, чем на ту же дату 2018 года.

Розничные цены на курицу, по данным Росстата, которые приводит министерство, к 14 января на 22,4% превысили цены января прошлого года. Стоимость килограмма курицы в рознице выросла до 152,7 руб. — год назад она стоила 125,1 руб. за килограмм.

Данные официальной статистики подтверждают аналитики и производители. По данным информационно-аналитического агентства ИМИТ на 21 января, за год цены на куриное мясо выросли на 21,2%. По сравнению с декабрем его стоимость увеличилась на 4,8%: на 21 января отечественная тушка цельного бройлера стоила в опте в среднем 123,6 руб./кг (+29,7% за год), существенно подорожали бедро — до 131,5 руб./кг (+25,2%), грудка — 177,6 руб./кг (+30%), окорочка — 127,9 руб./кг (+28,3%) и филе грудки — 234,9 руб./кг (+30,8%).

В Минсельхозе РБК сообщили, что в 2019 году ожидают «корректировки цены на мясо птицы» в связи с восстановлением ряда предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в 2018 году. Цены уже начали корректироваться, подчеркивает представитель Минсельхоза: по состоянию на 17 января цена на живую птицу упала с начала года на 4,2%, а на мясо птицы на 0,2%.

По состоянию на 13 января объем импорта мяса птицы составил 0,8 тыс. т против 2 тыс. тонн годом ранее. Снижение на 1,2 тыс. т несущественно по сравнению с объемами собственного производства, емкостью рынка и не оказывает серьезного влияния на ситуацию, указывают в Минсельхозе.

Снижение импорта мяса птицы вызвано ростом доли отечественного производства на рынке. В 2018 году доля российской птицы на рынке выросла и составила 95,6%. Самообеспеченность данной продукцией в прошлом году составила 99,8%.

Цены на мясо бройлеров в начале этого года действительно заметно выше, чем в начале 2018 года, согласен ведущий аналитик «Черкизово» (производитель брендов «Петелинка» и «Куриное царство») Андрей Дальнов. «Черкизово», по его словам, повышало цены во второй половине прошлого года, а последнее повышение было в декабре.

Рост цен на курицу зафиксировал и оператор фискальных данных «Первый ОФД», который получает информацию о средних розничных ценах от федеральных и региональных торговых сетей (в том числе X5 Retail Group, «Ашан», Metro Cash & Carry) и обрабатывает около четверти всех фискальных чеков в России. В январе 2019 года килограмм куриных бедер и крыльев (на эту категорию приходится основной объем продаж) стоил на 23% больше, чем в январе 2018-го, — 225,29 против 172,8 руб. Ретейлер «Ашан» пока не получал от поставщиков уведомлений о повышении цен на курицу, сообщила РБК директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова. В сети «Магнит» от комментария отказались, в X5 Retail Group, «Ленте» и Metro Cash & Carry на запрос РБК не ответили.

Летом цена на курицу традиционно снижается, а осенью — растет, отмечает гендиректор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева. Но если сравнивать среднегодовые цены, то роста нет, возражает она: по итогам 2018 года средняя цена на килограмм тушки бройлера составила 97,8 руб., тогда как год назад эта цена была 98,5 руб./кг. «Это восстановление справедливости на рынке», — комментирует она рост цен в начале года. При этом стоимость всех используемых ресурсов (зерна, соевого шрота, топлива и т.д.) у птицеводов возросла, указывает Бобылева.

Почему повысились цены на курицу, разбирался РБК.

Почему дорожает курица

Основные причины роста цен на курятину — падение объемов рынка на фоне остановки роста производства и снижения импортных поставок, а также рост стоимости кормов и топлива, говорит коммерческий директор ИМИТ Любовь Бурдиенко. Полной статистики за 2018 год пока нет, отмечает она, но за 11 месяцев рынок мяса птицы в России, в котором куриное мясо занимает 93–95%, снизился на 0,4%, до 4,1 млн т в убойном весе. Темпы производства за год снизились на 0,7%, а экспорт вырос на 20,4%. У Минсельхоза данные о производстве мяса птицы (правда, в живом, а не в убойном весе) демонстрируют рост. За январь—ноябрь 2018 года в сельхозорганизациях было произведено 5,6 млн т птицы в живом весе — на 0,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По данным Росптицесоюза, по итогам всего 2018 года в России было произведено порядка 5 млн т мяса птицы, прирост по сравнению с предыдущим годом составил около 40 тыс. т.

Резкое повышение цен на курицу связано с эффектом «низкой базы», считает аналитик «Черкизово»: на протяжении 2017-го и в первой половине 2018 года цены находились на «аномально низком уровне». В ноябре 2017 года цена на куриное мясо как у оптовых поставщиков, так и в магазинах упала на 10–20%: к примеру, оптовые цены за килограмм тушки бройлера снизились до 95–97 руб. Причиной стал кризис перепроизводства: в предыдущие годы объемы производства мяса птицы росли. Производство мяса птицы в России росло с 1998 года, а активный рост начался с 2006 года, отметили в Росптицесоюзе. При таком уровне цен для некоторых фабрик производство может стать нерентабельным, указывал руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

К концу 2017 года себестоимость производства бройлеров резко выросла: в результате ряд компаний столкнулись с финансовыми трудностями и были вынуждены полностью или частично остановить производство, рассказывает Андрей Дальнов. Снижение маржинальности из-за продолжительного падения цен привело к банкротству ряда предприятий, что также повлияло на рост цен, согласна Любовь Бурдиенко. Оставшиеся на рынке производители смогли повышать цены, с тем чтобы компенсировать понесенные ранее потери, добавляет Дальнов.

«Птицеводство на протяжении последних лет остается наиболее развитым сегментом мясной отрасли с точки зрения доли промышленного производства и импортозамещения, что приводит к наличию существенной конкуренции среди производителей и, как результат, невысокой по российским меркам прибыльности сегмента, — отмечает Ринат Хасанов, руководитель группы по обслуживанию предприятий сельского хозяйства Deloitte в России. — Данная ситуация привела к тому, что в течение 2018 года несколько крупных птицефабрик столкнулись с финансовыми проблемами, часть из них в итоге закрылась. Уменьшение количества игроков на рынке и начавшееся в середине года удорожание свинины потянули вверх цены на курицу».

Летом 2018 года курица начала дорожать: в июле повышение оптовых цен зафиксировал Банк России. По мнению регулятора, повышение стоимости куриного мяса могло в целом привести к росту продуктовой инфляции. О значительном увеличении средней цены реализации курицы во втором квартале 2018 года сообщало и «Черкизово». Компания объясняла это, в частности, снижением поставок от ряда производителей, не уточняя, от каких именно.

Производство снижалось у крупного производителя «Белая птица», владельцем которого считают бывшего акционера Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, указывали участники рынка. Из-за проблем банка агрохолдинг был вынужден уменьшить производство и сократить персонал, а его активы были выставлены на продажу. В декабре прошлого года структура группы «Черкизово» подала в ФАС ходатайство о приобретении ключевого актива «Белой птицы» — производства в Курской области. Вскоре «Черкизово» выкупило у Россельхозбанка и долги «Белой птицы» на общую сумму 6,5 млрд руб.

Меньше импортной птицы

Сокращение импорта было еще одной из причин, повлиявших на рост цен на курицу, говорит Бурдиенко. За 11 месяцев 2018 года объемы импортных поставок упали на 9,6%, или 20,1 тыс. т, а доля импортной курицы на российском рынке снизилась до 4,5% (годом ранее она занимала 5%). Бразилия сократила поставки на 41,5% (32,3 тыс. т), Аргентина — на 57,8% (8 тыс. т), в то же время поставки на 16,4 тыс. т нарастила Белоруссия.

По данным Минсельхоза, в начале 2019 года объемы импортных поставок упали в 2,5 раза. В ноябре прошлого года Россельхознадзор ограничил транзит по территории России мяса птицы из США, которое предназначалось для Казахстана. Решение служба объясняла тем, что следующая транзитом в соседнее государство продукция может попасть на российский рынок. Накануне запрета Казахстан нарастил объемы импорта мяса птицы из США — к октябрю 2018 года он достиг 140 тыс. т.

Но цена будет падать

Птицеводство по-прежнему является одним из наиболее конкурентных и эффективных сегментов российской экономики, отмечает Андрей Дальнов. В отсутствие форс-мажоров (резких скачков себестоимости, ухудшения эпизоотической ситуации) разрыв в ценах с прошлым годом, скорее всего, будет сокращаться и летом может сойти на нет, считает он. Оптовые цены на курицу уже снижаются, говорит управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. По его прогнозам, во второй половине 2019 года цены окажутся ниже прошлогоднего уровня: с одной стороны, на это повлияет ожидаемое снижение цен на свинину, с другой — на цены будет давить отсутствие роста дохода у потребителей.

Золотые яйца

Кроме самой курицы дорожают также куриные яйца. По итогам 2018 года цены на них и сахар росли быстрее, чем на остальные продукты. По данным Росстата, яйца подорожали в декабре 2018 года на 25,9% к декабрю предыдущего года, сахар-песок — на 28,3%, а мясо и птица — на 9,7%. В рознице десяток яиц в среднем стоил в декабре 2018 года 68,97 руб., тогда как год назад — 54,6 руб. (рост на 26%). В начале января пользователь портала Pikabu обратил внимание, что в магазинах стали появляться упаковки, в которых вместо традиционного десятка было девять яиц. Производитель — птицефабрика «Вараксино», — впрочем, заверил РБК, что решение о производстве упаковок с девятью яйцами не связано с ростом цен и повышением НДС и появились они в магазинах Петербурга еще в начале 2018 года. В январе яйца немного подешевели: Росстат сообщал, что с 15 по 21 января их цена опустилась на 1,3%.