«Кормят, как свиней»: Дети сняли видео про школьные обеды в Кузбассе

Подростки из Юрги рассказали, чем их кормят в школьной столовой. Они сняли на видео обед за 60 рублей.

Видео про школьные обеды было опубликовано 24 января в Instagram. Подпись гласила, что кадры сделаны в столовой школы №10 города Юрги.



«Как нас кормят в школе макаронами. Отдаем 60 рублей за какую-то фигню. Я могу такие же вкусные макароны сварить за 30 рублей, – иронизируют подростки на видео. – Как собакам прям».

Подростки утверждают, что в их тарелках макароны. Но по виду представленная еда больше похожа на пюре или кусок теста. Дети толкут макароны и намазывают на хлеб. Однако есть предложенное они не решаются.

Многие комментаторы возмутились качеством школьного питания.

«Это еда не для детей! Вряд ли поросята такое будут есть. Надо этим накормить тех, кто готовил! Даже назвать поваром не могу», – возмутилась под видео одна из комментаторов svetlana_vyatkinaya.

«Поселок Ясногорский – то же самое. Платим 1200 в месяц, а дети не едят», – отметила другая пользовательница elenkanovikova82.

Данное видео прокомментировали в департаменте образования и науки Кемеровской области.

– Появившаяся в социальных сетях информация про питание в школе №10 города Юрги проверяется. Сейчас департамент образования и науки Кемеровской области вместе с контролирующими органами, родителями и общественными организациями ведет мониторинг организации питания в школах Кузбасса, – сказали «Комсомольской правде» в учреждении.

Напомним, ранее в Кузбассе разгорелся скандал вокруг школьного питания. Уполномоченный по правам ребенка Дмитрий Кислицын, выступая с докладом на сессии Совета народных депутатов, отметил, что в сельских школах региона участились случаи голодных обмороков среди учеников, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Однако власти назвали эту информацию сомнительной. Первые результаты проверок, которые были организованы после заявления детского омбудсмена, не подтвердили фактов голодных обмороков среди кузбасских школьников.

Источник: kem.kp.ru