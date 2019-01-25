Стрельбу из ружья у школы открыл ученик в Красноярском крае

Ученик девятого класса сельской школы в поселке Абалаково в Енисейском районе Красноярского края пришел к учебному заведению с ружьем и открыл стрельбу на улице, сообщает телеканал «360».

По данным телеканала, администрация школы распорядилась закрыть все выходы. Школьник стрелял по окнам и припаркованным машинам. Полиция задержала подростка. Пострадавших нет.

Информацию об отсутствии пострадавших подтвердил РБК глава местного сельсовета Александр Тулупов. «Молодой человек произвел выстрел в воздух. Когда приехали полицейские, подросток испугался и пытался скрыться, его заблокировали у моста в районе Галкино», — сказал Тулупов. По его словам, стрельба произошла во дворе школы. В учреждении проводится проверка, учеников распустили по домам.

«У нас пока нет информации. Мы все устанавливаем», — заявила РБК старший помощник руководителя Главного управления СК России по Красноярскому краю Ольга Шаманская. В краевом ГУ МВД сказали РБК, что пока не могут ничего прокомментировать.

Позднее в региональном главке СК подтвердили, что в школу ребенку зайти не удалось, пострадавших нет. «По данному факту начата доследственная проверка. Следователи находятся на месте происшествия, опрашивают школьника, его одноклассников и учителей», — заявили в ведомстве. В МВД уточнили, что школьник стрелял из охотничьего гладкоствольного ружья, которое принадлежало его дедушке. Полиция начала проверку по факту незаконного хранения оружия.

Телеканал «360» также сообщил, что отца и мать ребенка лишили родительских прав, он находится под опекой своих бабушки и дедушки. В школе он учился в коррекционном классе. В пресс-службе Министерства образования Красноярского края подтвердили РБК эту информацию. «Он 2003 года рождения, с легкой степенью умственной отсталости. Во внеурочное время посещал кружки пчеловодства, современной усадьбы. Посещал он школу регулярно, но часто опаздывал. Пропусков уроков по неуважительной причине нет, нареканий к опекунам нет. Сейчас пока не понятно, что сподвигло его на такой поступок», — заявили в министерстве.

Абалаково расположено к северу от Красноярска, на берегу реки Енисей.

Источник:РБК