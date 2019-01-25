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Выборы: Объявился первый кандидат на пустующее кресло депутата в Бердске

Им стал самовыдвиженец Андрей Бухаров. В случае победы президент местной федерации греко-римской борьбы, готов поддержать высокую планку на округе №20, заданную его предшественником, нынешним вице-мэром Владимиром Захаровым.

25.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: предоставлено Андреем Бухаровым 4 коммент.
 
Выборы: Объявился первый кандидат на пустующее кресло депутата в Бердске

Андрей Бухаров выходец из военной многодетной семьи

22 января депутаты бердского горсовета единогласно приняли решение о назначении досрочных выборов на округе №20. Дата выборов — 14 апреля.

Зампредседателя территориальной избирательной компании Алексей Блынский сообщил «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 25 января, что в первый день регистрации кандидатов на пост депутата свою заявку оставил президент федерации греко-римской борьбы в Бердске, предприниматель и общественный деятель Андрей Бухаров. Самовыдвиженец рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что его сподвигло баллотироваться в депутаты округа №20.

— Как только я узнал о выборах, то, не раздумывая, принял решение о самовыдвижении. Родственники и друзья меня поддержали. Вчера, 24 января, я подал заявку и все необходимые документы. Как оказалось, я стал первым кандидатом. Я давно созрел к этому шагу, много лет помогаю в развитии спорта и других направлениях. Будучи выпускником школы №3, знаю этот район очень хорошо, знаком с его проблемами. Готов делать все возможное, что в моих силах для исполнения наказов. Если у кого-то есть трудности, то совместными усилиями мы сможем превращать их в легкость. Понимаю, что предыдущий депутат Владимир Захаров, задал высокую планку в этом районе. Ее нужно постараться не опустить, а поднять еще выше, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 января, Андрей Бухаров.

Кандидат в депутаты отметил, что допускает победу в выборах, и готов «с удовольствием выслушать избирателей об их проблемах и пожеланиях, то, как бердчане видят будущее своего район». По мнению Бухарова, депутат — это не тот, кто решает все проблемы, а инструмент и помощь при выходе из проблемных ситуаций. В выборах сын заместителя командира бердского вертолетного полка рассчитывает только на свои силы и горожан, которые понимают, что в городе что-то нужно менять в лучшую сторону. Себя же самовыдвиженец охарактеризовал как «Тимура и его команду», готового прийти на помощь в любое время.

— То, что я первы,й не значит, что последний. У каждой партии есть достойные кандидатуры. Народ сделает свой выбор. Но я готов сказать все, как есть, ничего не выдумывать, не обещать того, что не смогу сделать, — констатировал отец 4-х детей Андрей Бухаров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердский округ №20 остался без народного избранника после того, как депутат Владимир Захаров в июне 2018 года был назначен вице-мэром по строительству и городскому хозяйству. Чиновник не может иметь депутатский мандат, поэтому Захаров сложил с себя депутатские полномочия. И это решение одобрила сессия.

Стоит отметить, что 20-й округ не сиротствует. В основном вопросами жителей занимается спикер горсовета Валерий Бадьин.

-По Уставу города депутатов должно быть 33, а сегодня их 32. Владимир Захаров сложил полномочия, но мы все равно работаем с избирателями. Эту ответственность на себя берет Валерий Бадьин. Он рассматривает обращения и жалобы бердчан, мы же не можем их бросить, — прокомментировала «Курьер. Среда Бердск» секретарь аппарата депутатского корпуса Ольга Иванова.

Выборы могли и не состояться, но до срока окончания полномочий нынешнего созыва горсовета остается еще много времени — 2,5 года. Округу нужен новый народный избранник, пояснили в аппарате Совета депутатов.

Деньги на организацию голосования предусмотрены в городском бюджете.

Регистрация кандидатов продлится до 20 февраля. Участие в голосовании примут только жители округа №20. Это улицы частного сектора в районе школы №3 «Пеликан»:

улицы Белинского — четная сторона с №2 по №74, нечетная сторона с №1 по №69; Гоголя — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Кутузова — четная сторона с №4 по №34, нечетная сторона с №1 по №37; Лазо; Ленина, 15, 18; Ломоносова; К. Маркса, 2А, 2Б, четная сторона с N№2 по №12, нечетная сторона с №3 по №15; Островского, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, четная сторона с №4 по №54, нечетная сторона с №3 по №47; Пушкина — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Первомайская — четная сторона с №48 по №54, нечетная сторона 15, 17; Суворова — четная сторона с №4 по №44, нечетная сторона с №1 по №31; Фурманова; Чапаева; Чернышевского — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №57; Щорса; Энергетическая.


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(4) Комментариев

  1. Новый мэр

    Опять спортсмен :-!

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  2. Саша

    Вы думаете спортсмен это приговор?

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  3. Михаил

    Президент федерации греко-римской борьбы в Бердске, предприниматель,общественный деятель, отец 4-х детей!
    У тебя время то будет заниматься проблемами жителей?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    Поподробней. Трудовая карьера? Стаж? В какой области специалист? Неее? Карелиных нам с валуевыми хватает

    Thumb up 3 Thumb down 1

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