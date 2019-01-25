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Особенности оформления займа под залог ПТС автомобиля

При оформлении кредита под залог ПТС автомобиля, машина остается в пользовании владельца.

25.01.2019 Фото: carzaem.ru Нет комментариев
 
Особенности оформления займа под залог ПТС автомобиля
Если нет возможности получить кредит традиционным способом через банк, то можно воспользоваться услугами специальных финансовых организаций, которые оформляют заем под залог ПТС автомобиля. Такой способ является подходящим для тех, у кого по какой-либо причине испорчена кредитная история. К примеру, получить необходимую сумму денег под залог ПТС автомобиля можно здесь creditors24.com.
Главной особенностью такого вида кредитования является то, что транспортное средство остается пользование владельца. То есть, в этом случае в финансовое кредитное учреждение передается только ПТС. Это значит, что, несмотря на то, что пользоваться автомобилем можно по-прежнему, продать или подарить его невозможно. Также нельзя использовать машину в других в финансовых операциях.
Для оформления кредита понадобится минимум документов: гражданский паспорт и документы на автомобиль. После этого специалистом проводится оценка транспортного средства. Сумма кредита всецело зависит от его состояния. После согласование всех условий договора финансовые учреждения передается ПТС, а владелец машины получают деньги в кратчайшее время. Как правило, процедура оформления занимает не более получаса.
При оформлении кредита под залог ПТС автомобиля необходимо внимательно изучить условия кредитования. Важно понимать, что размер кредита не будет превышать 60% оценочной стоимости транспортного средства. Кроме того договор такого вида заключается на короткий период и предусматривает  большие процентные ставки. Жесткость условий связана с тем, что во время периода кредитования автомобиль может быть поврежден, поэтому в случае невыполнения заемщиком условий договора, его нужно будет отремонтировать, чтобы в дальнейшем реализовать на рынке.
Кредит должен погашаться  в соответствии с графиком, предусмотренным в договоре. При просрочке платежей будут начисляться штрафные санкции, и они могут быть довольно большие. Как правило, вносить платежи можно различными способами, но при этом необходимо учитывать, что для обработки операции всегда требуется определенное время.


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