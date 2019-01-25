Погасил кредит премией докторов на 1,2 млн рублей главврач детской больницы в Новосибирске

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56 – летнего главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая больница №4 им. Гераськова».

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Уголовно дело расследовали следователи регионального УФСБ России.

По версии следствия, с 29 января по 04 мая 2018 года обвиняемый, желая погасить за счет средств больницы свои имущественные обязательства по возмещению морального вреда, издал приказы о премировании отдельных работников учреждения по итогам работы за январь и апрель 2018 года на общую сумму 1,2 млн рублей.

Выполняя распоряжения главврача, работники больницы передали ему все полученные в качестве премии денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В целях возмещения причиненного преступлением вреда на деньги обвиняемого в размере 1,2 млн. рублей наложен арест.

Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд Новосибирска.