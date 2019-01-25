Два портрета Ленина ушли на аукционе в Лондоне более чем за $146 тыс.

Два портрета вождя Октябрьской революции 1917 года Владимира Ленина (1870-1924) под названиями «Ленин» (1987) и «Красный Ленин» (1987), созданные Энди Уорхолом (1928-1987) в последние недели его жизни, были проданы, соответственно, за £48 тыс. и £65 тыс. ($62,5 тыс. и $84,6 тыс.) на состоявшихся вечером в четверг в лондонском аукционном доме Phillips на торгах произведениями современного искусства. Об этом сообщается на сайте Phillips, где все суммы продаж приводятся без учета аукционного сбора.

Две другие работы Уорхола — «Повстанец без причины» (1985) и «Бетховен» (1987) — были проданы за £55 тыс. ($71,6 тыс.) каждая.

Самым же дорогим лотом торгов стал набор из 10 работ японской художницы Яёи Кусамы «Любовь навсегда» (2000) с изображением натюрмортов, бабочек, цветов, шляп и других предметов, который ушел с молотка за £160 тыс. ($208,3 тыс.). Безымянный набор из 10 синих гравюр на дереве (1988) американского скульптора-минималиста Дональда Джадда (1928-1994) был приобретен за £140 тыс. ($182,3 тыс.). Две литографии Дэвида Хокни «Образ Селии» (1984-1986), а также «Литография воды, сделанная толстыми и тонкими линиями и двумя водяными размывками» (1978-1980) ушли, соответственно, за £70 тыс. ($91,2 тыс.) и £65 тыс. ($84,6 тыс.).

Работа Бэнкси «Я сражался с законом» (2004), на которой изображен момент покушения на жизнь 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004), совершенного в 1981 году американцем Джоном Хинкли, ушла за £28 тыс. ($36,5 тыс.).

Цветную линогравюру Пабло Пикассо (1881-1973) «Большая обнаженная женщина» (1962) покупатели приобрели за £38 тыс. ($49,5 тыс.). На аукционе также были представлены несколько предметов прикладного искусства, изготовленных Пикассо, в том числе «Ваза с двумя высокими ручками» (1953), ушедшая за £32 тыс. ($41,7 тыс.), и две серебряные тарелки с барельефами — «Часы с фигурами» (1956), приобретенная за £30 тыс. ($39 тыс.), и «Голова быка» (1956), которую купили за £28 тыс. ($36,5 тыс.).

Цветная литография Марка Шагала (1887-1985) «Весна» (1961) ушла за £16 тыс. ($20,8 тыс.), акватинта (тоновая гравюра на металле) Жоана Миро (1893-1983) «Бабушка перед морем» (1969) — за £18 ($23,4 тыс.), а еще одна акватинта «Сидящая фигура» (1983), созданная Фрэнсисом Бэконом (1909-1992) — за £16,5 тыс. ($21,5 тыс.).

Источник: ТАСС