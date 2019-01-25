Неизвестные «заминировали» 60 школ и больниц в Сибири и на Дальнем Востоке

Неизвестные «заминировали» около 60 объектов в Сибири и на Дальнем Востоке, все сообщение с угрозами взрывов оказались ложными. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщения приходят в виде массовой рассылки.

«В настоящее время известно о 60 объектах в Сибири и на Дальнем Востоке, куда пришли сообщения о «минированиях». В основном это социальные учреждения — школы, больницы и так далее. Данные сообщения приходят в виде массовой рассылки», — сказал собеседник агентства. Он также не исключил, что информация поступает с территории Украины.

Ранее сообщалось, что сообщения о минировании начали поступать в различные организации Иркутской области, Бурятии и Забайкалья утром 25 января. В Иркутске и Иркутском районе были эвакуированы как минимум шесть больниц, около десяти школ, две пожарные части, в Ангарске — торговый центр, передает ТАСС.

Здание бердской мэрии, а также санатории, кинотеатр и яхт-клуб «минировали» в сентябре 2017 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда в городе пришлось эвакуировать порядка 300 человек.