По каким улицам ходят автобусы в Бердске

Пенсионер Анатолий Сенин много лет живет в Бердске. Пользуется только одним автобусом №3. Знает, что есть и другие, но по каким улицам они ходят, он даже не знает. Возможно, он даже куда-нибудь и поехал бы, но понятия не имеет, на какой транспорт ему нужно будет сесть. Поэтому бердчанин просит рассказать, сколько муниципальных маршрутов работают в городе и куда они идут.

Всю необходимую информацию о общественном транспорте Бердска можно найти на сайте горадминистрации. Если у вас нет возможности выйти в интернет, то вы всегда можете попросить информацию о маршруте и его расписании в отделе транспорта и дорожного хозяйства мэрии. В каждом муниципальном автобусе также есть расписание маршрута. Его нужно спросить у водителя.

Представлен 17 маршрутами регулярных перевозок, по которым осуществляют движение более 150 автобусов большой и малой вместимости общественный пассажирский транспорт Бердска. Общая протяженность маршрутной сети города составляет 353,5 км.

Работает девять муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, работающих с предоставлением услуг всем категориям граждан, в том числе имеющим право на меры социальной поддержки при проезде в транспорте в соответствии с действующим законодательством:

№1 «Вокзал – м-он Белокаменный» (ул. Ленина-Свердлова-Советская-Красноармейская-Павлова-Красная Сибирь-Лунная-Гранитная).

№2 «Вокзал – м-он Юго-Восточный» (Вокзальная-Спортивная-Ленина-Кирова-Пионерская-Юго-Восточный-Пионерская-Первомайская-Ленина-Морская-Ясная Поляна).

№3 «Вокзал – Санаторий Бердский» (Вокзальная-Ленина-Морская-Ясная Поляна).

№4 «Вокзал – Черемушки» (Вокзальная-Ленина-Первомайская-Маяковского-Красная Сибирь-Лунная-Микрорайон-Космическая).

№5 «Химзавод – Зеленая роща» (Химзаводская-Чуйский тракт-Ленина-Суворова-Красноармейская-Павлова-Боровая).

№6 «Вега (ЖСК Юго-Восточный) — Торговый центр» (Бердское шоссе-Ленина-Красная Сибирь-Лунная-Космическая-Микрорайон).

№7 «Вокзал — микрорайон Раздольный» (Вокзальная-Спортивная-Пушкина-Кирова-Ленина-Красная Сибирь-Рогачева-Микрорайон-поселок Боровой, микрорайон Раздольный).

№8 «М-он Северный — м-он Белокаменный» (Водобачная-Попова-Ленина-Первомайская-Советская-Павлова-Боровая-Лунная-Белокаменная).

№9 «Черемушки – пос. Новый» (Микрорайон-Лунная-Красная Сибирь-Ленина-Горького Вокзальная-микрорайон Северный-Речкуновка-Бердское шоссе-поселок Новый)

Общественный транспорт представляет и 9 муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, работающих на коммерческой основе без предоставления льготного проезда:

№11 «Вокзал – Северный»

№12 «Спорткомплекс «Зима-Лето» — Колорлон»

№13 «Вокзал – Санаторий Бердский»

№14 «Вокзал – Торговый центр»

№15 «Хим. Завод – п/л Юбилейный»

№16 «Вокзал – дом Ветеранов – Вымпел»

№17 «МСЧ-129 – пос. Боровой»

№18 «Вокзал – п/л Юбилейный»

№19 «ул. Горького – пос. Светлый»

На территории Бердска с апреля по октябрь ежегодно работают семь сезонных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам до садовых обществ с предоставлением льготного проезда всем категориям граждан:

№ 20 «Черемушки – Водозабор»

№ 21 «пл. Горького – с/о «Вега 1, 2»

№ 22 «Вокзал – с/о «Родничок»

№ 23 «м-он Юго-Восточный – Новое кладбище»

№ 24 «Торговый центр – с/о «Сосновское»

№ 25 «Пл. Горького – с/о «Вега 4»

№ 26 «ДК «Родина» — с/о «Росинка»

Осуществляют движение следующие пригородные маршруты регулярных перевозок:

№109 к «Торговый центр (Бердск) – Цветной проезд (Новосибирск)»

№321 «ГДК (Бердск) – м. Речной вокзал (Новосибирск)»

№325 «Торговый центр (Бердск) – Демакова (Новосибирск)»

№327 «Чемской бор (Новосибирск) – ул. Горького (Бердск)»

№331 «ГДК (Бердск) – Площадь Маркса (Новосибирск)»

№332 «Торговый центр (Бердск) – м. Речной вокзал (Новосибирск)»

№510 «Агролес (Искитимский район) – Озерная (Бердск)»

№112 «Железнодорожный вокзал (Искитим) – село Морозово (Искитим)»

№560, 560а «Вокзал (Бердск) — г. Искитим».