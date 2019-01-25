До судного дня осталось две минуты

В последний раз стрелки часов переводили в январе 2018 года
Стрелки символических Часов Судного дня не стали переводить и они по-прежнему показывают 23:58. Об этом в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне заявила Рейчел Бронсон — президент американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists, на обложке которого часы впервые появились в 1947 году.
Таким образом, до «ядерной полуночи» осталось, как и ранее, 2 минуты.
«Хотя часы и не были переведены с 2018 года, это не должно восприниматься в качестве признака стабильности, но стать предупреждением лидерам и гражданам всего мира», — подчеркнула Бронсон.
«Человечество в настоящее время сталкивается с двумя экзистенциальными угрозами, каждая из которых вызывает чрезвычайную озабоченность и требует немедленного внимания», — говорится в распространенном на пресс- конференции заявлении ученых. «Основными угрозами являются ядерное оружие и изменение климата, за последний год опасность возросла из-за информационной войны по подрыву демократии во всем мире», — считают ученые.
При принятии решения о переводе стрелок издатели журнала, а также его Совет попечителей, в который входят 15 лауреатов Нобелевской премии, руководствуются несколькими факторами: ядерными угрозами, в том числе возможностью проведения теракта с использованием атомного оружия, наличием подвижек в переговорах по ядерному разоружению и нераспространению, положением дел в мирной атомной энергетике. В январе 2007 года было принято решение о том, что будет учитываться и опасность, которую представляет для людей изменение климата планеты.
За 70 лет существования часов стрелки на них меняли свое положение 23 раза. Часы уже раз — в 1953 году — показывали без двух минут полночь. Так ученые-атомщики отреагировали на проведенное Вашингтоном в октябре 1952 года испытание водородной бомбы. Дальше всего — на 17 минут — стрелки были отодвинуты в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны. В последний раз стрелки часов переводили в январе 2018 года.
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