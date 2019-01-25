КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
Продам 1-ю
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Резко подскочила цена на курятину

Вынесли из горящего дома немощных пенсионеров бойцы Росгвардии в Бердске

Качают грунтовые воды из подвала новостройки у парка Победы в Бердске?

«Кормят, как свиней»: Дети сняли видео про школьные обеды в Кузбассе

Чубайс предложил Захаровой стать ведущей «Дома-2»

Огонь уничтожил два дома: Студентку с ожогами лица увезли в больницу в Бердске

Стрельбу из ружья у школы открыл ученик в Красноярском крае

Погибли из-за взрыва колеса БелАЗа двое на разрезе в Новосибирской области

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта

Поджег квартиру и чуть не погиб ее хозяин в 3-этажке Бердска

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Поджег квартиру и чуть не погиб ее хозяин в 3-этажке Бердска

Пожар произошел ранним утром в микрорайоне Белокаменном. Поджигателя и его соседей спасли пожарные.

25.01.2019 Фото: МЧС 3 коммент.
 
Поджег квартиру и чуть не погиб ее хозяин в 3 этажке Бердска

Квартира закоптилась

Пожар в многоквартирном доме Бердска произошел ранним утром в пятницу, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

25 января в 04:43 в пер. Белокаменный в Бердске загорелся трехэтажный жилой дом. В результате пожара огнем повреждена квартира изнутри.

-С балкона горящей квартиры по 3-коленной лестнице спасен 1 человек. Из подъезда по лестничным маршам самостоятельно эвакуировалось 5 человек. В 05:30 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — рассказали подробности в спасательном ведомстве.

По словам пожарных, хозяин квартиры сам устроил поджог, чтобы сгореть вместе с квартирой. Но огнеборцы потушили огонь.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аналогичный случай произошел в микрорайоне Белокаменном на днях. Женщина разожгла костер из личных вещей прямо в квартире.

Сегодня примерно в то же время загорелся дом на ул. Герцена. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», огонь уничтожил два частных дома, гараж с автомобилем и все надворные постройки. Ожоги получила девушка.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Священник Бердска: Чему может научить первоклашек советская учительница, убившая дитя во чреве? Студенткой года в Бердске стала Анастасия Акимова Резко подскочила цена на курятину

(3) Комментариев

  1. местный

    Живёшь такой на переулке Белокаменном, на втором этаже, и сидя на работе думаешь не в твоей ли хате потоп? А слабо написать какой дом хотя бы? Курьер, напишите конкретней, не пугайте людей. У меня матушка по радио услышала и мне позвонила, занервничала…

    Thumb up 8 Thumb down 0

  2. местный

    Сам нашел. Переулок Белокаменный 2

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Аноним

    Россияне понемногу сходят с ума.

    По мне так это неудивительно при таком истерическом нагнетании шизофренической пропаганды: вроде как везде всё шоколадно и прекрасно — рост и стабильность, а ты в такой заднице и что делать с ней не ясно…

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика