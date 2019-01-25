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Поджег квартиру и чуть не погиб ее хозяин в 3-этажке Бердска
Живёшь такой на переулке Белокаменном, на втором этаже, и сидя на работе думаешь не в твоей ли хате потоп? А слабо написать какой дом хотя бы? Курьер, напишите конкретней, не пугайте людей. У меня матушка по радио услышала и мне позвонила, занервничала…
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Сам нашел. Переулок Белокаменный 2
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Россияне понемногу сходят с ума.
По мне так это неудивительно при таком истерическом нагнетании шизофренической пропаганды: вроде как везде всё шоколадно и прекрасно — рост и стабильность, а ты в такой заднице и что делать с ней не ясно…
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