Поджег квартиру и чуть не погиб ее хозяин в 3-этажке Бердска

Пожар в многоквартирном доме Бердска произошел ранним утром в пятницу, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

25 января в 04:43 в пер. Белокаменный в Бердске загорелся трехэтажный жилой дом. В результате пожара огнем повреждена квартира изнутри.

-С балкона горящей квартиры по 3-коленной лестнице спасен 1 человек. Из подъезда по лестничным маршам самостоятельно эвакуировалось 5 человек. В 05:30 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — рассказали подробности в спасательном ведомстве.

По словам пожарных, хозяин квартиры сам устроил поджог, чтобы сгореть вместе с квартирой. Но огнеборцы потушили огонь.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», аналогичный случай произошел в микрорайоне Белокаменном на днях. Женщина разожгла костер из личных вещей прямо в квартире.

Сегодня примерно в то же время загорелся дом на ул. Герцена. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», огонь уничтожил два частных дома, гараж с автомобилем и все надворные постройки. Ожоги получила девушка.