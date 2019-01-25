Где «домашка»: Родители учатся за своих детей-школьников

Больше половины родителей делают домашние задания за своих детей. Такие результаты показали социологические исследования. Чаще всего взрослые берутся за математику, русский и иностранные языки, изобразительное искусство и литературу. Почти 70% родителей делают домашнее задание вместе с детьми. И только треть респондентов считают, что школьники должны справляться сами.

Почему у детей снижается уровень самостоятельности, рассказала в эфире радио Sputnik директор школы №1525, заслуженный учитель РФ Елена Трегубова.

«В советские времена была одна базовая практика: ты сам сделаешь уроки, а если у тебя будут вопросы – попросишь помочь родителей. Сейчас система обучения в начальной школе рассчитана на то, что вроде бы родители хотят, чтобы ребенок учился лучше, успевал больше. Качество работы ребенка во многом зависит от того, насколько родители готовы ему помогать. В начальной школе есть дилемма – как сделать так, чтобы ребенок усваивал учебную программу. Школы ждут детей, уже умеющих читать, иностранный язык начинается с 1-2 класса. Но увеличивается и количество неработающих мам, готовых все время посвятить ребенку. Это снижает уровень самостоятельности детей. Никто не ходит с ключом на шее, не разогревает себе обед. Родители считают, что напрямую ответственны за успешность детей в обучении. Если папа, мама, бабушка, дедушка будут смотреть домашние задания, снижается мотивация у детей, пропадает интерес. Когда детям интересно, они работают», – считает Елена Трегубова.





