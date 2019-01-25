Путин поддержал законного президента Венесуэлы Мадуро

Президент России Владимир Путин выразил поддержку законным властям Венесуэлы «в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса» в ходе телефонного разговора в четверг с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер указал, что поиск решений лежит «в рамках конституционного поля» и преодолеть разногласия в венесуэльском обществе возможно только путем мирного диалога. «Деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права», — сказал президент РФ.

В свою очередь, президент Венесуэлы дал свои оценки опасного развития событий в стране в последние дни и поблагодарил Путина за принципиальную позицию Российской Федерации, подчеркивает пресс-служба.

Лидеры стран подтвердили обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах.

Источник: ТАСС