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Помог завоевать «золото» региональной команде на чемпионате Сибири теннисист из Бердска

Бердский спортсмен Антон Никитенко показав высокие результаты в составе сборной Новосибирской области, выступит на чемпионате России.

25.01.2019 Фото: Предоставлено ОФКиС Бердска Нет комментариев
 
Помог завоевать золото региональной команде на чемпионате Сибири теннисист из Бердска

Команда победителей

Чемпионат Сибирского федерального округа по настольному теннису состоялся в Иркутске с 16 по 19 января. Участие в турнире приняли сильнейшие спортсмены 2006 года рождения и старше, представляющие десять регионов СФО, сообщает министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

Эти соревнования, лично-командные, стали отборочными к чемпионату России, который состоится в Москве с 25 февраля по 3 марта.

Новосибирские спортсмены успешно выступили в Иркутске. Мужская сборная в составе Владислава Ильиных, бердчанина Антона Никитенко и Дондока Аюрова выиграла золото в командном зачете и завоевала путевку на чемпионат России.

Женская сборная нашего региона, которую представляли Анна Сергеева, Анастасия Гармашова и Анна Комарова, стала бронзовым призером соревнований.

Также девушки отличились в парных разрядах. Анна Сергеева в дуэте с Андреем Буртасовым из Кемеровской области завоевали серебро в парном смешанном разряде. А в женском парном разряде Анастасия Гармашова и представительница Республики Хакасии Анастасия Кременецкая стали третьими.


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