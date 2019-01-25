Помог завоевать «золото» региональной команде на чемпионате Сибири теннисист из Бердска

Чемпионат Сибирского федерального округа по настольному теннису состоялся в Иркутске с 16 по 19 января. Участие в турнире приняли сильнейшие спортсмены 2006 года рождения и старше, представляющие десять регионов СФО, сообщает министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

Эти соревнования, лично-командные, стали отборочными к чемпионату России, который состоится в Москве с 25 февраля по 3 марта.

Новосибирские спортсмены успешно выступили в Иркутске. Мужская сборная в составе Владислава Ильиных, бердчанина Антона Никитенко и Дондока Аюрова выиграла золото в командном зачете и завоевала путевку на чемпионат России.

Женская сборная нашего региона, которую представляли Анна Сергеева, Анастасия Гармашова и Анна Комарова, стала бронзовым призером соревнований.

Также девушки отличились в парных разрядах. Анна Сергеева в дуэте с Андреем Буртасовым из Кемеровской области завоевали серебро в парном смешанном разряде. А в женском парном разряде Анастасия Гармашова и представительница Республики Хакасии Анастасия Кременецкая стали третьими.