Погибли из-за взрыва колеса БелАЗа двое на разрезе в Новосибирской области

В результате взрыва колеса погиб человек на промплощадке «Разреза «Восточный» в Искитимском районе, сообщает сайт «Весь Искитим».

24 января в 12.34 на промышленной площадке разреза при замене колеса грузового автомобиля «БелАЗ» произошел взрыв.

По информации ЕДДС Искитимского района, в результате взрыва колеса погиб человек. Второй сотрудник предприятия, находившийся рядом, получил серьезные травмы.

Машиной скорой помощи он был доставлен в реанимационное отделение Искитимской ЦГБ. Однако спасти ему жизнь врачи не смогли. Мужчина скончался. Оперативные службы выясняют причины происшедшего.

«Курьер. Среда. Бердск» удалось получить комментарий предприятия.

-24 января в 12 ч. 45 мин. на площадке подрядной организации, оказывающей услуги ООО «Разрез Восточный», при выполнении шиномонтажных работ произошел несчастный случай. Два сотрудника подрядной организации были травмированы. Один человек скончался на месте, второй — в реанимационном отделении Искитимской центральной городской больницы. Создана комиссия, ведется расследование. Точная причина и детали произошедшего будут установлены по окончании расследования», — сообщили в ООО «Разрез Восточный».

На предприятии акцентировали, что погибшие — не сотрудники предприятия, а работники организации-подрядчика. Детали происшествия неизвестны, ведется расследование.