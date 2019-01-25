103-летней жительнице Кубани власти предложили подождать квартиру

Жительница Краснодарского края Вержик Хачарян на протяжении двух лет ждет, что власти выделят ей положенное по закону жилье. Она до сих пор живет в доме без удобств. Об этом рассказала ее внучка Эмма Саакян, пишет в четверг, 24 января, «Кавказский узел».

Пенсионерка была поставлена на жилищный учет еще в 2016 году как вдова погибшего участника Великой Отечественной войны, ее номер в очереди был пятым. В официальном ответе замглавы Апшеронского района Андрей Клищенко подтвердил, что 103-летняя Хачарян находится в списке нуждающихся в жилье. «Вопрос обеспечения жильем будет рассмотрен министерством при наличии средств федерального бюджета на указанные цели», — говорится в документе.

Вержик Хачарян временно живет в доме своей внучки, где нет никаких условий для пожилого человека. Хачарян делит комнату с прапраправнучкой, так как в доме живет несколько поколений семьи, а все удобства расположены на улице.

Как отмечает специалист в правовой сфере Михаил Охрименко, Саакян может от имени своей бабушки обратиться с жалобой к прокурору региона, так как местные власти нарушают ее жилищные права. В статье 23.2 Федерального закона «О ветеранах» сказано, что обеспечивать жильем эту категорию граждан обязаны региональные власти. «Речи о какой-то очереди для ее статуса в законе не идет», — подчеркнул Охрименко.

В декабре прошлого года сообщалось, что вологодские следователи возбудили уголовное дело после того, как проверили ветхий дом в поселке Вожега, где живет 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Нина Серова. По данным следствия, Вожегодское райпо выделило ей жилье в 2014 году, но обследование дома показало, что он требует значительного ремонта, и постоянное проживание женщины престарелого возраста, являющейся инвалидом, в таких условиях представляет реальную опасность для ее жизни и здоровья.

Источник: lenta.ru