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103-летней жительнице Кубани власти предложили подождать квартиру

Бабушка стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Жилье ей положено по закону.

25.01.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
103 летней жительнице Кубани власти предложили подождать квартиру

Не доживет до квартиры бабушка

Жительница Краснодарского края Вержик Хачарян на протяжении двух лет ждет, что власти выделят ей положенное по закону жилье. Она до сих пор живет в доме без удобств. Об этом рассказала ее внучка Эмма Саакян, пишет в четверг, 24 января, «Кавказский узел».

Пенсионерка была поставлена на жилищный учет еще в 2016 году как вдова погибшего участника Великой Отечественной войны, ее номер в очереди был пятым. В официальном ответе замглавы Апшеронского района Андрей Клищенко подтвердил, что 103-летняя Хачарян находится в списке нуждающихся в жилье. «Вопрос обеспечения жильем будет рассмотрен министерством при наличии средств федерального бюджета на указанные цели», — говорится в документе.

Вержик Хачарян временно живет в доме своей внучки, где нет никаких условий для пожилого человека. Хачарян делит комнату с прапраправнучкой, так как в доме живет несколько поколений семьи, а все удобства расположены на улице.

Как отмечает специалист в правовой сфере Михаил Охрименко, Саакян может от имени своей бабушки обратиться с жалобой к прокурору региона, так как местные власти нарушают ее жилищные права. В статье 23.2 Федерального закона «О ветеранах» сказано, что обеспечивать жильем эту категорию граждан обязаны региональные власти. «Речи о какой-то очереди для ее статуса в законе не идет», — подчеркнул Охрименко.

В декабре прошлого года сообщалось, что вологодские следователи возбудили уголовное дело после того, как проверили ветхий дом в поселке Вожега, где живет 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Нина Серова. По данным следствия, Вожегодское райпо выделило ей жилье в 2014 году, но обследование дома показало, что он требует значительного ремонта, и постоянное проживание женщины престарелого возраста, являющейся инвалидом, в таких условиях представляет реальную опасность для ее жизни и здоровья.

Источник: lenta.ru


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Хаджа Насредин взялся обучать осла падишаха грамоте. За 10 лет по приказу самого падишаха.. А когда у него спросили, зачем тебе это и почему такой долгий срок, он ответил, что через 10 лет либо ишак сдохнет, либо падишах помрет… Вот как-то так…

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  2. Аноним

    Ходжа Насреддин обещал за 20 лет научить читать и говорит ишака.

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