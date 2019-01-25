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Допобразование в Бердске: мне интересно всё и сразу

Направляем энергию ребенка в нужное русло: так ли это плохо – иметь гиперактивного ребенка?

25.01.2019 Нет комментариев

татьяна назарова
Допобразование в Бердске:
мне интересно всё и сразу
Направляем энергию ребенка в нужное русло: так ли это плохо – иметь гиперактивного ребенка?
Допобразование в Бердске: мне интересно всё и сразу
Взрослые всегда удивляются тому, как дети могут бегать и прыгать целые сутки без минуты отдыха. Вроде бы должен уставать после школы, а на деле – счастливый и полный сил бежит заниматься другими делами. Как направить эту энергию в нужное русло? И так ли это плохо – иметь гиперактивного ребенка?
Каллиграфия

Когда ребенок невнимателен на уроке, он отвлекается на посторонние предметы и его почерк «пляшет», теряя единый угол наклона, крупность написания букв и, конечно, разборчивость. Между тем, написание текста вручную – отнюдь не технический процесс. Когда человек записывает что-то, он мыслит. И это не только содержательная сторона текста, но и размышления по поводу внешнего облика написанного. Так происходит создание и развитие внутреннего пространственного восприятия у человека, его миропорядка и мироощущения. Письмо дисциплинирует.
Каллиграфия прежде всего – искусство красивого написания. Занятия каллиграфии как для детей, так и для взрослых начинаются с приобретением навыка чистописания - отработки ровного и плавного почерка. Следующими этапами являются более углубленные познания о письме – различие между шрифтами, способы оформления букв, изготовление открытки.

На начальном этапе отработка навыков письма предполагает использование простого карандаша с последующим переходом к перу и кисти. Занятия каллиграфией научат ребенка писать красиво и будут способствовать развитию его творческих способностей.
Скорочтение

Скорочтение – это важный навык, обладая которым, ребенку будет гораздо проще добиваться успехов в учебе и обрабатывать одновременно большое количество информации. Вень начиная с пятого класса его ждёт знакомство с такими предметами, как история, литература, биология.
Занятия скорочтением для детей включают целый курс упражнений и теории, которая помогает ребенку привить себе любовь к чтению и быстрее усваивать понимание его сути – ведь беглое невдумчивое чтение не имеет преимуществ перед более медленным, но осознанным. Такие занятия обычно состоят из нескольких блоков.

Первое, чему учат на скорочтении – любовь к чтению, даже если ваше чадо не привык проводить свободное время с книжками. Второе – развитие лексического запаса. Объясняются трудные и незнакомые слова. Развивается внимание, расширяется информационное поле ребенка. Появляется навык вычленения из текста главной мысли. Это помогает уменьшить количество времени, затрачиваемого на конспектирование и лучше запоминать текст в виде тезисов и аргументов.
Ментальная арифметика, робототехника

Для гармоничного роста, кроме физического развития, ребенок должен развиваться интеллектуально. Робототехника — прекрасный инструмент для развития мозговой деятельности. Сначала ребята тренируют пальчики, собирая простые модели, затем придумывают и делают роботов.

Интеллектуально развиваться подрастающему поколению очень хорошо помогает иностранный язык. Учить его в детстве гораздо проще, а занятия в игровой форме — захватывающие и увлекательные!

Ментальная арифметика недавно захватила Бердск и все больше родителей отдают своих детей в этот умный кружок. Дети, считая на специальных счетах абакусах, настолько тренируют память, что складывают трехзначные числа в уме за считанные секунды! Мальчишки и девчонки опережают сверстников в заучивании стихов и материалов на уроке, что положительно сказывается на успеваемости.
Допобразование в Бердске: мне интересно всё и сразу
Танцевальные направления

В выборе танцевального направления отталкиваться, конечно, стоит от предпочтений ребенка и его темперамента. Подростки это максималисты, позвольте им самим выбрать направление. Изучите предложения танцевальных школ города, подберите те, что могут заинтересовать именно вашего ребенка и предложите варианты на выбор.
Если ваш ребенок - тонкая чувствительная натура, велика вероятность того, что и направление танцев он выберет под стать. Классический балет или бальные танцы придутся ему по душе. Экспрессивные же дети и танцы выбирают для яркого самовыражения. Различные трюки, быстрые движения, вот что вызывает у них интерес.
К основным танцевальным направлениям относятся:
Балет
Это основа всех основ, классика. Балет укрепляет осанку, формирует мышечный каркас и гибкость. Кроме того, этот вид танцев формирует любовь к классической музыке и развивает эстетически.
Бальные танцы
Самые популярные танцы в мире, с самыми серьезными и зрелищными соревнованиями. Разнохарактерные и разноплановые. Отлично развивают физическую форму и координацию движений.
Народные танцы
Танцы народов мира всегда отличаются яркостью костюмов и красотой постановок. Они позволяют раскрыться стеснительным детям, поскольку постановки народных танцев всегда массовые.
Восточные танцы
Так называемые «танцы живота». Они развивают пластику, гибкость и координацию. А так же формируют выносливость.
Современные танцы
К ним относятся, как правило, клубные и уличные танцы: hiphop, breakdance, house, jazzmodern. Эти танцы развивают выносливость, элементы в них часто граничат с акробатикой.
Какие бы танцы вы не выбрали, они позволят улучшить работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшить обмен веществ и повысить иммунитет! Кроме того, танцы развивают музыкальный слух и чувство ритма, они способствуют улучшению настроения и общему душевному подъему. И помните, что: «Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, чтобы учиться танцевать под дождем» (Вивиан Грин).
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

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