Допобразование в Бердске: мне интересно всё и сразу

Каллиграфия



Когда ребенок невнимателен на уроке, он отвлекается на посторонние предметы и его почерк «пляшет», теряя единый угол наклона, крупность написания букв и, конечно, разборчивость. Между тем, написание текста вручную – отнюдь не технический процесс. Когда человек записывает что-то, он мыслит. И это не только содержательная сторона текста, но и размышления по поводу внешнего облика написанного. Так происходит создание и развитие внутреннего пространственного восприятия у человека, его миропорядка и мироощущения. Письмо дисциплинирует.

Каллиграфия прежде всего – искусство красивого написания. Занятия каллиграфии как для детей, так и для взрослых начинаются с приобретением навыка чистописания - отработки ровного и плавного почерка. Следующими этапами являются более углубленные познания о письме – различие между шрифтами, способы оформления букв, изготовление открытки.



На начальном этапе отработка навыков письма предполагает использование простого карандаша с последующим переходом к перу и кисти. Занятия каллиграфией научат ребенка писать красиво и будут способствовать развитию его творческих способностей.