Бывает же … некачественный ремонт на СТО

Как найти хорошее СТО и вернуть деньги в случае обнаружения неисправностей в ремонте?
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Как себя обезопасить?
Если вы хотите обезопасить себя, обращайтесь только
в проверенные организации. Чтобы в случае выявленных
неисправностей и погрешностей в ремонте, вам компенсировали
затраты или ущерб, необходимо иметь:
• договор с сервисным центром (при обнаружении
недочетов вы можете обратиться в компанию);
• чек об оплате (без него можно считать, вас и не видели
ни разу в этом сервисном центре);
• свидетели (даже при наличии чека, лучше иметь свидетелей,
которые подтвердят факт заказа ремонтных работ).
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Оформление документов
Если работы предполагается выполнять в присутствии владельца (подкачка шин, мойка, диагностика и т. п.), договор можно заключить на словах, но квитанция, талон или чек об оплате обязательно должны присутствовать.
Если же предполагаются работы длительного характера и без личного присутствия владельца, то должен быть заключен договор в письменной форме, например заказ-наряд.
В таком формуляре должны быть отражены:
• ФИО потребителя и ФИО исполнителя услуги, адрес и наименование предприятия;
• перечень работ; необходимые материалы, запчасти и их стоимость;
• дата приема заказа и сроки выполнения; цена работ и порядок оплаты;
гарантийные сроки;
• сведения об автомобиле (марка, модель, государственный номер),
и его цена по соглашению сторон;
• ФИО оформителя заказа, а так же подписи сторон.
Кроме того оформляется акт сдачи-приемки автомобиля.
В этом документе отображают:
• наличие или отсутствие дефектов (вмятин, царапин);
• комплектность автомобиля (магнитола, аптечка, коврики, огнетушитель и т.п.).
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