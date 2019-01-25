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Бывает же … некачественный ремонт на СТО

Как найти хорошее СТО и вернуть деньги в случае обнаружения неисправностей в ремонте?

25.01.2019 Нет комментариев

Любовь Хабибуллина
Бывает же …
некачественный
ремонт на СТО
Как найти хорошее СТО и вернуть деньги в случае обнаружения неисправностей в ремонте?
Любая вещь имеет срок службы, и, как бы нам не хотелось, заплатив единожды, наслаждаться ею вечно, придется платить и за ремонт. Любая техника нуждается в бережной эксплуатации, обследованиях и периодическом ремонте. С ростом спроса на ремонт автомобилей, и выросшим предложением на рынке, качество ремонтных услуг сильно снизилось. Как найти хорошее СТО и вернуть деньги в случае обнаружения неисправностей в ремонте?

В наших климатических условиях автомобили сильно подвергаются внешним воздействиям. Дожди и суровые холода, большие расстояния и низкое качество дорог способствуют быстрому износу отдельных деталей и автомобиля в целом. А найти добросовестных работников СТО очень не просто.
Бывает же … некачественный ремонт на СТО
Как себя обезопасить?

Если вы хотите обезопасить себя, обращайтесь только
в проверенные организации. Чтобы в случае выявленных
неисправностей и погрешностей в ремонте, вам компенсировали
затраты или ущерб, необходимо иметь:
• договор с сервисным центром (при обнаружении
недочетов вы можете обратиться в компанию);
• чек об оплате (без него можно считать, вас и не видели
ни разу в этом сервисном центре);
• свидетели (даже при наличии чека, лучше иметь свидетелей,
которые подтвердят факт заказа ремонтных работ).
Оформление документов

Если работы предполагается выполнять в присутствии владельца (подкачка шин, мойка, диагностика и т. п.), договор можно заключить на словах, но квитанция, талон или чек об оплате обязательно должны присутствовать.
Если же предполагаются работы длительного характера и без личного присутствия владельца, то должен быть заключен договор в письменной форме, например заказ-наряд.

В таком формуляре должны быть отражены:
• ФИО потребителя и ФИО исполнителя услуги, адрес и наименование предприятия;
• перечень работ; необходимые материалы, запчасти и их стоимость;
• дата приема заказа и сроки выполнения; цена работ и порядок оплаты;
гарантийные сроки;
• сведения об автомобиле (марка, модель, государственный номер),
и его цена по соглашению сторон;
• ФИО оформителя заказа, а так же подписи сторон.
Кроме того оформляется акт сдачи-приемки автомобиля.
В этом документе отображают:
• наличие или отсутствие дефектов (вмятин, царапин);
• комплектность автомобиля (магнитола, аптечка, коврики, огнетушитель и т.п.).
Бывает же … некачественный ремонт на СТО
Куда податься?

Если вашему автомобилю был оказан некачественный ремонт, порядок действий должен быть таким:
1. Обратитесь в автосервис. Если в организации, выполнявшей ремонтные работы, отказываются выполнить ваши требования, на помощь приходит суд.
2. Обратитесь в суд. Для начала необходимо составить и направить претензию. На этом этапе вам обязательно пригодится договор, чек об оплате и наличие свидетелей, о которых говорилось ранее.

Суд назначает независимую экспертизу, после которой требования истца будут удовлетворены или будет получен отказ.
Чего просить?

При обнаружении недостатков выполненных работ потребитель может потребовать:
• устранить недостатки, выполнить работы повторно, уменьшить стоимость работ;
• возместить расходы, связанные с устранением недостатков в другом автосервисе или самостоятельно;
• полностью возвратить деньги, возместить понесенные убытки при обнаружении существенных недостатков.
Как найти хорошее СТО?

Не секрет, что официальные автосервисы имеют очень высокие расценки. Помимо самого ремонта, оплаты работы менеджеров и мастеров, в таких центрах присутствует очень высокая наценка на детали. В то время как в гаражном сервисе вас не встретит интеллигентный менеджер и не нальют кофе, здесь и наценку на детали не станут делать такой высокой.
Чтобы определить, хорош ли автосервис:

• для начала сами разберитесь в матчасти своего автомобиля;
• выбирайте центр, где занимаются профильно именно вашей маркой автомобиля.
• не стоит отдавать предпочтения «мастерам на все бренды» (понимание всех потенциальных проблем и нюансов неисправностей марки вашего автомобиля обеспечат быстрое и качественное обследование и ремонт);
• изучите отзывы о выбранном вами СТО
(личный сайт автосервиса или отзывы на форумах);
• познакомьтесь лично с мастером, который будет выполнять работы;
• пройдите простейшее ТО
• это поможет прицениться и узнать о необходимых заменах;
• оцените контингент рабочих;
• оцените обстановку в целом: ремзона должна быть относительно чистой, материалы
и оборудование в порядке, автомобили находящиеся в процессе ремонта -
укрыты специальными чехлами.
Относитесь к ремонту своего автомобиля со всей ответственностью,
и тогда он будет долго оставаться на ходу и радовать вас.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

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