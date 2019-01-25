Бывает же … некачественный ремонт на СТО

Чтобы определить, хорош ли автосервис:



• для начала сами разберитесь в матчасти своего автомобиля;

• выбирайте центр, где занимаются профильно именно вашей маркой автомобиля.

• не стоит отдавать предпочтения «мастерам на все бренды» (понимание всех потенциальных проблем и нюансов неисправностей марки вашего автомобиля обеспечат быстрое и качественное обследование и ремонт);

• изучите отзывы о выбранном вами СТО

(личный сайт автосервиса или отзывы на форумах);

• познакомьтесь лично с мастером, который будет выполнять работы;

• пройдите простейшее ТО

• это поможет прицениться и узнать о необходимых заменах;

• оцените контингент рабочих;

• оцените обстановку в целом: ремзона должна быть относительно чистой, материалы

и оборудование в порядке, автомобили находящиеся в процессе ремонта -

укрыты специальными чехлами.

Относитесь к ремонту своего автомобиля со всей ответственностью,

и тогда он будет долго оставаться на ходу и радовать вас.