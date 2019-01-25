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Запретили парковаться частникам на автобусной площадке у парка «Зеленый остров» в Бердске

На разворотной площадке установили знак «Остановка общественного транспорта». Теперь автобусам не мешают припаркованные автомобили.

25.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Запретили парковаться частникам на автобусной площадке у парка «Зеленый остров» в Бердске

На ул. Морскую теперь заходят два автобуса — №2 и №3

Установили дорожный знак «Остановка общественного транспорта» рядом с парком отдыха «Зеленый остров» в Бердске. Об этом на совещании чиновников доложила дежурившая по городу в прошедшие выходные сотрудница горадминистрации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в декабре прошлого года автобусы не могли развернуться из-за припаркованных на разворотной площадке автомобилей отдыхающих в парке «Зеленый остров».

— Я понимаю, что люди приезжают отдыхать в парк «Зеленый остров» и так далее. Парковочное пространство там достаточное вдоль дороги. Но уже парковаться машины стали на остановке. Претензии предъявить нельзя, потому что нет дорожного знака. Установите знак «Остановка общественного транспорта», чтобы на разворотном кольце не парковались, а то автобусы зайти не могут. Люди стоят на остановке, ждут, а автобус подходит и развернуться не может. Завершите оформление остановки до конца, — обратился к подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рядом с парком отдыха «Зеленый остров» по многочисленным просьбам жителей Морской этой осенью оборудовали разворотную площадку с остановочным павильоном. Сюда стали заходить муниципальные автобусы №2 и №3.


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