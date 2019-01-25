КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3к.кв. в центре города!
Продам 1-ю
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 2-ю квартиру!!!
Продам 1-ю, Ирина 8-913-894-2506
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Погасил кредит премией докторов на 1,2 млн рублей главврач детской больницы в Новосибирске

Неизвестные «заминировали» 60 школ и больниц в Сибири и на Дальнем Востоке

Афиша Бердска, Новосибирска, Искитима

График обхода домов с газовым оборудованием обнародовала власть Бердска

Медбрат изнасиловал родившую ребенка в коме американку

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Заявившая о ненужности денег роженицам после 30 лет чиновница получает более 2 млн рублей

Вице-мэр Бердска: Каждый вложенный рубль должен приносить результат

Кадыров вступился за журналистку телеканала «Россия»

До судного дня осталось две минуты

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Кадыров вступился за журналистку телеканала «Россия»

Депутат Рады и представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву и толкнул ее. Глава Чечни не смог молчать.(ВИДЕО)

25.01.2019 Фото: fr.wikipedia.org 3 коммент.
 
Кадыров вступился за журналистку телеканала Россия

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с депутатом Верховной рады Бориславом Березой и российской журналисткой Ольгой Скабеевой, призвав украинского парламентария извиниться перед ней.

Ранее депутат Рады и представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву и толкнул ее, инцидент при этом попал на видео.
Как отметил Кадыров, если бы в Чечне или другом регионе России так вели себя с украинской журналисткой, то это вызвало бы критику на Западе и стало бы поводом для разговоров о правах человека.

«А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?» — заметил глава Чечни.

При этом Кадыров обратился к украинцам, призвав их присмотреться к тем, кто на данный момент управляет Украиной.

«А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» — заключил глава Чечни.

До этого киевские политики не раз инициировали перепалки со Скабеевой. Так, в октябре 2018 представители украинской делегации в ПАСЕ при попытке взять у них интервью начали выкрикивать лозунги, петь гимн страны, а один из них бросил в камеру микрофон.

https://www.instagram.com/p/BtBnKhwFZ_N/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
По каким улицам ходят автобусы в Бердске Погасил кредит премией докторов на 1,2 млн рублей главврач детской больницы в Новосибирске Особенности оформления займа под залог ПТС автомобиля

(3) Комментариев

  1. Эрвин

    А вам не кажется что эта мадама сама нарывается? И простите, кто её посмел назвать журналисткой? Это разве журналист?

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. аксакал

    Кадыров прав как мужчина, но Скабеева сама ведет себя провокационным образом очень часто. Она — очень некультурная «российская девушка» ! :-D :-D :-D

    Thumb up 1 Thumb down 3

  3. Аноним

    Скабеева-журналистка? Не знал… Базарная баба. А как баба она…ну, вы меня поняли.

    Thumb up 0 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика