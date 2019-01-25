Кадыров вступился за журналистку телеканала «Россия»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с депутатом Верховной рады Бориславом Березой и российской журналисткой Ольгой Скабеевой, призвав украинского парламентария извиниться перед ней.
Ранее депутат Рады и представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву и толкнул ее, инцидент при этом попал на видео.
Как отметил Кадыров, если бы в Чечне или другом регионе России так вели себя с украинской журналисткой, то это вызвало бы критику на Западе и стало бы поводом для разговоров о правах человека.
«А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?» — заметил глава Чечни.
При этом Кадыров обратился к украинцам, призвав их присмотреться к тем, кто на данный момент управляет Украиной.
«А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» — заключил глава Чечни.
До этого киевские политики не раз инициировали перепалки со Скабеевой. Так, в октябре 2018 представители украинской делегации в ПАСЕ при попытке взять у них интервью начали выкрикивать лозунги, петь гимн страны, а один из них бросил в камеру микрофон.
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А вам не кажется что эта мадама сама нарывается? И простите, кто её посмел назвать журналисткой? Это разве журналист?
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Кадыров прав как мужчина, но Скабеева сама ведет себя провокационным образом очень часто. Она — очень некультурная «российская девушка» !
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Скабеева-журналистка? Не знал… Базарная баба. А как баба она…ну, вы меня поняли.
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