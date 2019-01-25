Медбрат изнасиловал родившую ребенка в коме американку

Полицейские в США задержали медбрата клиники специализированной медицинской помощи Hacienda в городе Финикс по подозрению в изнасиловании пациентки, которая родила ребенка, находясь в состоянии комы уже около 10 лет. Об этом 23 января передает телеканал Fox News.

«Мы работали каждый день фактически без остановки, чтобы расследовать это дело», — сообщила шеф полиции города Джери Уильямс.

Правоохранительные органы подозревают в изнасиловании 36-летнего Нэйтана Сазерленда. Задержанный отказался давать показания полиции, сославшись на пятую поправку к конституции США. Как рассказала Уильямс, следователи обнаружили совпадения в ДНК-тестах у Сазерленда и новорожденного. По ее словам, мужчина работал в больнице с 2011 года и еще неизвестно, как часто пациентка подвергалась насильственным действиям с его стороны.

О рождении ребенка пациенткой, которая около 10 лет находилась в вегетативном состоянии, стало известно 5 января. Малыш появился на свет абсолютно здоровым. После этого случая в больнице ввели новое правило — медики-мужчины должны были заходить к пациенткам только в присутствии других женщин-врачей. Позже стало известно, что гендиректор клиники написал заявление об увольнении.

Источник: iz.ru