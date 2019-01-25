Погасил кредит премией докторов на 1,2 млн рублей главврач детской больницы в Новосибирске
Неизвестные «заминировали» 60 школ и больниц в Сибири и на Дальнем Востоке
Афиша Бердска, Новосибирска, Искитима
График обхода домов с газовым оборудованием обнародовала власть Бердска
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Заявившая о ненужности денег роженицам после 30 лет чиновница получает более 2 млн рублей
Вице-мэр Бердска: Каждый вложенный рубль должен приносить результат
Кадыров вступился за журналистку телеканала «Россия»