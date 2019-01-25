Зима в Бердске – это не повод сидеть дома

Отдыхают все: дети и взрослые. И вовсе не обязательно убегать от морозов в теплые страны. Есть и у нас много интересных мест, где можно провести весело и интересно время. Помимо каникул, встречайте другие праздники нового 2019 года: 13 января – Старый Новый год, 5 февраля – Китайский новый год.

Мы вам предлагаем небольшие подсказки, как сделать праздники еще ярче и интереснее!

