Зима в Бердске – это не повод сидеть дома

Каникулы и праздники еще впереди! А новогодние каникулы - это повод провести время вместе с семьей.
Отдыхают все: дети и взрослые. И вовсе не обязательно убегать от морозов в теплые страны. Есть и у нас много интересных мест, где можно провести весело и интересно время. Помимо каникул, встречайте другие праздники нового 2019 года: 13 января – Старый Новый год, 5 февраля – Китайский новый год. Мы вам предлагаем небольшие подсказки, как сделать праздники еще ярче и интереснее!
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