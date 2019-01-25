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Зима в Бердске – это не повод сидеть дома

Каникулы и праздники еще впереди! А новогодние каникулы — это повод провести время вместе с семьей.

25.01.2019 Нет комментариев

Зима – это не повод сидеть дома
Каникулы и праздники еще впереди!
А новогодние каникулы - это повод провести
время вместе с семьей.
Отдыхают все: дети и взрослые. И вовсе не обязательно убегать от морозов в теплые страны. Есть и у нас много интересных мест, где можно провести весело и интересно время. Помимо каникул, встречайте другие праздники нового 2019 года: 13 января – Старый Новый год, 5 февраля – Китайский новый год.
Мы вам предлагаем небольшие подсказки, как сделать праздники еще ярче и интереснее!
Отдых и спорт рядом!
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Всем приятного аппетита!
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Зима в Бердске – это не повод сидеть дома
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