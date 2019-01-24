Абитуриентов приглашают на выставку

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Ведущие вузы России представят свои приемные кампании для абитуриентов-2019 на выставке Навигатор Поступления 27 января в Новосибирске

Крупнейшая образовательная выставка «Навигатор Поступления» пройдет 27 января в ДК «Железнодорожников» и соберет на одной площадке 11 ведущих вузов страны и более 2000 абитуриентов, а также известных спикеров, работодателей и психологов.

Выставка дает возможность будущим выпускникам и их родителям заранее получить самую важную и актуальную информацию о выборе специальности и поступлении в крупнейшие вузы России: ВШЭ, МФТИ, СИУ РАНХиГС, СпбГУ, СПБГУПТД, СФУ, НГУЭУ, ТГУ, НГТУ, НГУ.

В выставке также принимают участие представители иностранных университетов: Education USA. Они расскажут будущим абитуриентам, как подавать документы в иностранные вузы, подготовить портфолио для поступления, выиграть грант или получить стипендию.

В программе выставки – мастер-классы, лекции и панельные дискуссии с участием представителей вузов и экспертов. Посетители смогут получить информацию о самом важном для старшеклассников вопросе – подготовке к ЕГЭ. Эксперты проведут мастер-классы по эффективной подготовке к экзаменам по отдельным предметам и поделятся секретами успешной сдачи ЕГЭ. Представители вузов расскажут о требованиях к абитуриентам и какие дополнительные возможности есть, чтобы увеличить шанс поступить на бюджет.

В интерактивной «Зоне тестирования» старшеклассники смогут пройти диагностику и оценить знания по предметам, необходимым для поступления в вузы, а также узнать, как повысить свой уровень подготовки. Специалисты по профессиональной ориентации помогут посетителям выставки выбрать будущую профессию и самое подходящее направление обучения.

В этом году на выставке организована серия лекций и мастер-классов для выпускников 9-х классов. Эксперты расскажут про подготовку к ОГЭ, проведут практические мастер-классы по школьным предметам, расскажут, что выбрать после 9-го класса — школу или колледж.

В 2019 году Навигатор Поступления проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле. В сентябре 2018 года выставку посетило более 23000 участников.

«6 год мы организуем образовательные выставки по всей России, в январе 2019 года мы проведем 50-ую выставку. Мы постоянно расширяем города присутствия, в этом году мы впервые проведем выставку в Ярославле и привезем туда топовые вузы РФ. Введение ЕГЭ в России позволило повысить доступность высшего образования для российских абитуриентов. Наша цель — дать возможность доступа к полной информации по поступлению в вузы из первых рук, сориентировать с выбором профессии выпускников и их родителей, что немаловажно в современном мире, где

традиционные профессии умирают, а на смену им приходят сотни новых», комментирует руководитель организационного комитета выставки Михаил Мягков.

Участие в «Навигаторе поступления» бесплатное для всех посетителей. Чтобы посетить образовательную выставку, нужно зарегистрироваться на сайте: https://propostuplenie.ru/exhibition/nsk/?utm_source=release&utm_medium=affiliate&utm_campaign=nsk

Навигатор поступления – крупнейшая в РФ образовательная выставка для абитуриентов и их родителей. Ежегодно участие в Навигаторе Поступления принимают десятки тысяч старшеклассников и сотня ведущих вузов страны. В сентябре 2018 года в выставке приняли участие более 100 российских вузов и более 23 000 абитуриентов и их родителей. В январе 2019 — 6 городов России (Москва, Санкт – Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ярославль), 80 крупнейших федеральных вузов, топовые работодатели и представители бизнес-сообщества. За плечами — 6

лет и 46 успешно организованных мероприятия в городах РФ.