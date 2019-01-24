КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру!!!
Продам 3-ком квартиру Северный
Продам 2-ком квартиру Песчаная
Продам 3-ю квартиру на К.Сибири,118
продам
продам
Продам студию! 8-913-766-58-50 Светлана
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Госпереворот в Венесуэле: Гуаидо стал временным президентом, Мадуро рвет дипотношения с США

Белорусские трамваи и лифты пообещал Лукашенко Травникову для Новосибирской области

Бизнесмена Виктора Голубева признали лучшим в строительной отрасли Бердска

Кремль: В Венесуэле пытаются узурпировать власть

Соловьев Навальному о вилле в Италии за 114 млн рублей: «Захочется, еще где-нибудь куплю»

Коммунальная мина: 38 км сетей должен ежегодно заменять Бердск

Штрафы и арест за фейковые новости одобрила Госдума

Дорожает бензин на АЗС Бердска

Россия вымирает: 87 тыс. человек за год потеряла страна

Священники не прилетают с Марса: О педофилии и пьянстве в церкви рассуждает батюшка из Бердска

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Абитуриентов приглашают на выставку

В этом году на выставке организована серия лекций и мастер-классов для выпускников 9-х классов.

24.01.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Людмила Кевдина:

https://propostuplenie.ru/exhibition/nsk/?utm_source=release&utm_medium=affiliate&utm_campaign=nsk

Ведущие вузы России представят свои приемные кампании для абитуриентов-2019 на выставке Навигатор Поступления 27 января в Новосибирске

Крупнейшая образовательная выставка «Навигатор Поступления» пройдет 27 января в ДК «Железнодорожников» и соберет на одной площадке 11 ведущих вузов страны и более 2000 абитуриентов, а также известных спикеров, работодателей и психологов.

Выставка дает возможность будущим выпускникам и их родителям заранее получить самую важную и актуальную информацию о выборе специальности и поступлении в крупнейшие вузы России: ВШЭ, МФТИ, СИУ РАНХиГС, СпбГУ, СПБГУПТД, СФУ, НГУЭУ, ТГУ, НГТУ, НГУ.

В выставке также принимают участие представители иностранных университетов: Education USA. Они расскажут будущим абитуриентам, как подавать документы в иностранные вузы, подготовить портфолио для поступления, выиграть грант или получить стипендию.

В программе выставки – мастер-классы, лекции и панельные дискуссии с участием представителей вузов и экспертов. Посетители смогут получить информацию о самом важном для старшеклассников вопросе – подготовке к ЕГЭ. Эксперты проведут мастер-классы по эффективной подготовке к экзаменам по отдельным предметам и поделятся секретами успешной сдачи ЕГЭ. Представители вузов расскажут о требованиях к абитуриентам и какие дополнительные возможности есть, чтобы увеличить шанс поступить на бюджет.

В интерактивной «Зоне тестирования» старшеклассники смогут пройти диагностику и оценить знания по предметам, необходимым для поступления в вузы, а также узнать, как повысить свой уровень подготовки. Специалисты по профессиональной ориентации помогут посетителям выставки выбрать будущую профессию и самое подходящее направление обучения.

В этом году на выставке организована серия лекций и мастер-классов для выпускников 9-х классов. Эксперты расскажут про подготовку к ОГЭ, проведут практические мастер-классы по школьным предметам, расскажут, что выбрать после 9-го класса — школу или колледж.

В 2019 году Навигатор Поступления проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле. В сентябре 2018 года выставку посетило более 23000 участников.

«6 год мы организуем образовательные выставки по всей России, в январе 2019 года мы проведем 50-ую выставку. Мы постоянно расширяем города присутствия, в этом году мы впервые проведем выставку в Ярославле и привезем туда топовые вузы РФ. Введение ЕГЭ в России позволило повысить доступность высшего образования для российских абитуриентов. Наша цель — дать возможность доступа к полной информации по поступлению в вузы из первых рук, сориентировать с выбором профессии выпускников и их родителей, что немаловажно в современном мире, где
традиционные профессии умирают, а на смену им приходят сотни новых», комментирует руководитель организационного комитета выставки Михаил Мягков.

Участие в «Навигаторе поступления» бесплатное для всех посетителей. Чтобы посетить образовательную выставку, нужно зарегистрироваться на сайте: https://propostuplenie.ru/exhibition/nsk/?utm_source=release&utm_medium=affiliate&utm_campaign=nsk

Навигатор поступления – крупнейшая в РФ образовательная выставка для абитуриентов и их родителей. Ежегодно участие в Навигаторе Поступления принимают десятки тысяч старшеклассников и сотня ведущих вузов страны. В сентябре 2018 года в выставке приняли участие более 100 российских вузов и более 23 000 абитуриентов и их родителей. В январе 2019 — 6 городов России (Москва, Санкт – Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Ярославль), 80 крупнейших федеральных вузов, топовые работодатели и представители бизнес-сообщества. За плечами — 6
лет и 46 успешно организованных мероприятия в городах РФ.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Как может быть ярмарка на площади Горького без общественного туалета? Абитуриентов приглашают на выставку Погрузчик при уборке снега во дворе Бердска зацепил припаркованную «Тойоту»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика