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Белорусские трамваи и лифты пообещал Лукашенко Травникову для Новосибирской области

В Минске новосибирский губернатор и президент Белоруссии также подписали соглашение о совместной работе по проекту «Академгородок 2.0».

24.01.2019 Фото: Nso.ru 2 коммент.
 
Белорусские трамваи и лифты пообещал Лукашенко Травникову для Новосибирской области

Встреча Лукашенко и Травникова в Минске

Широкий круг вопросов развития двустороннего сотрудничества Новосибирской области и Республики Беларусь обсудили в ходе встречи в Минске губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Участниками встречи также стали представители правительства Новосибирской области и мэр Новосибирска.

«Ваш регион – один из наиболее перспективных экономических партнеров в Сибири», – подчеркнул Александр Лукашенко, говоря о важности развития отношений Новосибирской области и Республики Беларусь. Глава государства отметил, что в основе двустороннего взаимодействия лежат давние дружеские, родственные отношения между людьми, а также высокий уровень плодотворного сотрудничества. В Новосибирской области проживает более 5 тысяч белорусов, многие из них являются потомками тех, кто когда-то осваивал Сибирь.

«В Новосибирской области ведут успешный бизнес белорусские предприниматели, у вас регулярно проводятся ярмарки товаров из нашей страны, большим спросом пользуются наши продукты питания, обувь, текстиль, мебель», – подчеркнул президент Республики Беларусь. Александр Лукашенко отметил успехи действующего в Новосибирске российско-белорусского совместного предприятия по модернизации трамваев, востребованность в Новосибирской области белорусского лифтового оборудования. По мнению главы государства, серьезные перспективы сотрудничества имеются в авиационной сфере, белорусская сторона готова подключиться и к развитию сельского хозяйства.

Андрей Травников отметил, что среди главных целей нынешнего визита представительной новосибирской делегации в Республику Беларусь – подведение итогов трёхлетней программы сотрудничества и выработка планов на новый период. В ходе работы новосибирской делегации в Белоруссии были подписаны 13 соглашений, прошло четвёртое заседание Совета делового сотрудничества между Новосибирской областью и Республикой Беларусь, состоялось посещение Могилёвской области для обсуждения совместных направлений деятельности по реализации Соглашения о сотрудничестве между Новосибирской областью и Могилёвской областью.

Особое внимание в ходе встречи уделялось сотрудничеству в научной сфере. Отвечая по итогам встречи на вопросы представителей СМИ, губернатор Андрей Травников подчеркнул: «Есть серьезная перспектива расширения совместных научных разработок. На встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко этому было уделено отдельное внимание со стороны главы государства. Также мы предварительно договорились о проведении межакадемического совета в Новосибирском Академгородке в этом году, что также будет способствовать конкретизации общих научных планов».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в ходе визита новосибирской делегации в Республику Беларусь 23 января был подписан протокол о намерениях сотрудничества президиума Национальной академии наук Белоруссии и президиума Сибирского отделения Российской академии наук при реализации проектов Плана развития Новосибирского научного центра — программы «Академгородок 2.0». Правительство Новосибирской области планирует привлечь белорусские организации к участию в реализации проектов, связанных с созданием инфраструктуры Академгородка 2.0, продолжить взаимодействие НАН Белоруссии, СО РАН и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований по организации совместных российско-белорусских конкурсов проектов учёных СО РАН и НАН.

Вопросы дальнейших поставок в Новосибирскую область лифтов ОАО «Могилевлифтмаш» рассмотрены 22 января в ходе визита и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова на предприятие. В регионе уже эксплуатируется 1667 лифтов этой компании, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Великая ядерная держава с танками и самолетами покупает трамваи у страны которая салом славится. Это фиаско друзья :-D

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  2. Аноним

    Белорусские трамваи и лифты пообещал Лукашенко Травникову для Новосибирской области.
    Может быть сразу и Белорусскую власть установить нам в страну?

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