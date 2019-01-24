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Кремль: В Венесуэле пытаются узурпировать власть

Заявления о вмешательстве в происходящее в латиноамериканской стране Москва считает «весьма опасными», заявил Песков. Легитимным президентом Венесуэлы российские власти считают Николаса Мадуро.

24.01.2019 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Кремль: В Венесуэле пытаются узурпировать власть

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Власти России «внимательным образом» следят за развитием событий в Венесуэле, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает  РБК.

«Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции», — сказал он.

В Кремле обеспокоены заявлениями, не исключающими вмешательство третьих стран во внутренние дела латиноамериканской страны. «Слова о мерах какого-то силового воздействия мы считаем весьма опасными», — подчеркнул Песков.

Журналисты спросили, предоставит ли Москва политическое убежище Николасу Мадуро, на что Песков сказал, что такой вопрос не стоит. Россия считает его легитимным президентом, подчеркнул он. Отвечать на вопрос о том, связывает ли Москва происходящее в стране с политикой Мадуро или с внешними факторами, пресс-секретарь также отказался. Без ответа он оставил и вопрос о том, опасается ли Россия за возврат своего кредита Каракасу.

Обращений от властей Венесуэлы о материальной или военно-технической поддержке пока не было, также отметил Песков. Если у Путина и Мадуро будет запланирован телефонный разговор, Кремль сообщит об этом.

Ранее в четверг ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел, подчеркнув, что события в стране «подошли к опасной черте». В дипломатическом ведомстве назвали противников Мадуро «экстремистски настроенными». «Хорошо продуманное создание в Венесуэле «двоевластия», формирование альтернативного центра принятия решений — это прямой путь к хаосу, разрушению основ венесуэльской государственности», — заявили на Смоленской площади.

Также в МИДе заявили о вмешательстве в ситуацию в стране извне и попытку сменить «неугодное» правительство. «Видим в бесцеремонных действиях Вашингтона новую демонстрацию тотального игнорирования норм и принципов международного права, попытку сыграть роль самозваного вершителя судеб других народов», — говорится в заявлении. Оппозиционные политики не должны становиться «пешками в чужой шахматной игре», также подчеркнули в Москве, призвав политические силы страны оставаться в рамках Конституции.

Кроме того, замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия будет стоять «в одном ряду» с Венесуэлой на страже суверенитета.

В Госдуме отметили негативное влияние событий на военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой.

Лидера оппозиционного по отношению ​к Мадуро парламента Хуана Гуайдо согласились признать в качестве и. о. президента в США, Канаде, Бразилии, Чили, Эквадоре и в других странах региона.

На фоне этого Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Гуайдо, в свою очередь, пообещал сохранить отношения со всеми странами.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Почему если Штаты вмешиваются в дела других стран — это хорошо.
    А когда(если) другие в дела штатов — плохо?

    Почему Макрон заявлял что на улицах Парижа бесчинствуют преступники, а оппозиционеров в Венесуэлле поддерживает в своем твиттере?

    Почему…. хотя и так понятно….

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