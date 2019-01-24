Штрафы и арест за фейковые новости одобрила Госдума

В нынешнем году количество фейковых новостей в интернете, по данным экспертов, увеличилось на треть. Большая часть интернет-лжи сравнительно безобидна, но есть опасные фейки, которые способны посеять панику. Именно против таких лже-сообщений в интернете направлен законопроект, который в первом чтении поддержала Госдума сегодня, 24 января, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Наказание предлагается существенное — для граждан от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. А сама недостоверная информация, создающая угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и наступления иных тяжких последствий, будет оперативно блокироваться.

— Налицо сетевой терроризм, — заявил в ходе обсуждения глава комитета Госдума по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

У всех была на слуху ложь о масштабах трагедии, заполнившая интернет после кемеровской трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Но такой случай далеко не единичный. «Мы видели, что недавно происходило по следам трагедии в Магнитогорске, видели, как терроризируется население, как сеется паника», — продолжил череду печальных примеров Павел Крашенинников.

Фейки способны поломать жизни многим людям. В 2017 году после теракта в Санкт-Петербурге в Сети повсеместно распространяли фотографию молодого человека, якобы виновного нем, напомнил парламентарий. «Позже оказалось, что это не он, однако и молодой человек, и его семья фактически стали объектами травли», — назвал последствия глава комитета.

Проблема в том, что создатели фейков действуют оперативнее, чем государство. Задача законопроекта — изменить этот порядок, уверен Крашенинников.

Предлагаемые изменения позволят пресечь работу так называемых «фабрик» фейковых новостей, которые в ситуациях ЧС или стихийных бедствий пытаются дестабилизировать обстановку в обществе, подчеркнул один из авторов, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Его соавтор — член Совета Федерации Людмила Бокова — заверила, что новых механизмов инициаторы не придумали.

Предлагается использовать уже действующий и проверенный порядок блокировки опасной информации. По словам Боковой, неуместна также и критика законопроекта о том, что он якобы вводит цензуру. Ответственность предполагается ввести только за результаты умышленных действий, заявила сенатор. Она также сослалась на западный опыт. В странах Евросоюза, по словам Боковой, действуют законы, которые позволяют сажать нарушителей на срок до пяти лет. «У нас предлагается более мягкое, административное, наказание», — подчеркнула член Совфеда.

Правительство и профильные комитеты Госдумы согласны с тем, что в законопроектах есть, что доработать. Главные замечания связаны с уточнением формулировок, ведь важно не создать риски злоупотреблений. В частности, кабмин в своем отзыве рекомендует уточнить перечень органов, должностные лица которых наделяются правом составлять протоколы об административных правонарушениях. Комитет Госдумы по информационной политике при доработке советует прописать, что значит понятие «иные тяжкие последствия». Кроме того, важно убрать пересечения с уже действующими нормами — есть риск создать неопределенность в отношении регулирования работы новостных агрегаторов и СМИ.

Как заявил депутатам полпред президента в Госдуме Гарри Минх, тема исключительно важная, ведь, из-за неурегулированности в данной сфере создаются проблемы, который носят крайне острый характер. Речь в законопроект о введении цензуры не идет, согласны с авторами в Кремле. В связи с этим Минх подчеркнул, что права и свободы, согласно Основному закону страны, могут быть ограничены в конституционно значимых целях, а в законопроекте речь идет именно о таких целях.

Полпред правительства в Госдуме Александр Синенко в своей заключительной речи отметил, что высказанные замечания могут быть устранены ко второму чтению. Принять закон надо, уверены в кабмине, ведь «поток ложных новостей создают фон, в результате которого подрывается доверие к достоверным сведениям». «И именно это — наибольшая угроза и обществу, и государству», — подчеркнул Синенко.