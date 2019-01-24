Душил и бил врача сопровождавший пациентку в ГКБ №1 Новосибирска

В Новосибирске проводится проверка по факту размещения в СМИ сведений о причинении врачу телесных повреждений, сообщили сегодня, 24 января, в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

В Заельцовском межрайонном следственном отделе регионального СКР проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений врачу Городской клинической больницы №1 посетителем лечебного учреждения, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Камера наблюдения, установленная в одном из помещений травмпункта Городской больницы № 1, расположенной в Заельцовском районе Новосибирска, запечатлела момент нападения на медицинского работника, произошедшего в ночь на четверг, 24 января.

Как сообщают «Вести», в лечебное учреждение обратилась женщина с резаной раной руки. По ее словам, она получила порез самостоятельно по неосторожности. Ее сопровождал мужчина, который через некоторое время и стал антигероем этого ролика.

Представитель больницы рассказал, что спутник пострадавшей проявил агрессию, вызванную слишком медлительными, по его мнению, действиями врачей, после чего накинулся на медика, начав избивать и душить его.

На помощь врачу пришли коллеги и сотрудники охраны. После окончания «поединка» нападавший покинул больницу, оставив свою подругу, которая не раскрыла прибывшим правоохранителям личных данных своего кавалера.

Доктор, которым агрессор проломил стену из гипсокартона в кабинете, получил травмы, характер и степень тяжести которых предстоит определить в ходе экспертизы.

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Сотрудники регионального СУ СК РФ уже начали проверку по факту причинения телесных повреждений врачу ГКБ № 1 посетителем больницы.

УК РФ Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью

1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, —

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное:

а) из хулиганских побуждений;

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти

«в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, —

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.