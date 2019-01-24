10 фактов, которые помогут выбрать секцию для ребенка

Все о пользе робототехники.
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5. Социализация
Робототехника поможет не общительным детям. Уже с первых занятий легко можно найти друзей с общим интересом и развить навыки командной работы. Этому помогает работа в парах и командные соревнования. Живое общение сейчас большая редкость. А детям это нужно как никому другому.
6. Перспективы
Хотите быть на пике актуальности? В эпоху активной роботизации всего мира куда логичнее изучать робототехнику, нежели заниматься игрой на балалайке или лепить человечков из пластилина. В ближайшие 10-15 лет робототехника станет настолько же привычной технологией, как когда-то электричество.
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