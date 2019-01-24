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10 фактов, которые помогут выбрать секцию для ребенка

Все о пользе робототехники.

24.01.2019 Нет комментариев

10 фактов, которые помогут выбрать секцию для ребенка
Все о пользе робототехники
Каждый год перед родителями встает сложный вопрос - в какую секцию отправить ребенка. Хочется с пользой занять свободное время и при этом быть уверенным, что секция станет полезной, а не бессмысленной денежной ямой. Если перед вами стоит цель дать ребенку реальные знания, отвечающие современным тенденциям, присмотритесь к занятиям робототехникой.
Что даст ребенку увлечение робототехникой
1. LEGO фанатам
В первую очередь такая секция заинтересует любителей лего конструкторов, так как робототехнике обучают на базе образовательных наборов LEGO Education. Ребенок сможет не просто собрать из деталек котика, а построить продуманную конструкцию робота-кота, написать программу, по которой кот будет двигаться и мяукать или напишет собственный мультик о коте на языке программирования Scratch.
2. Инвестиция в будущее
Робототехника - это рациональное вложение семейного бюджета в будущее ребенка. Вы не платите за секцию, где с ребенком просто поиграют, пока вы заняты работой. А инвестируете в реальные знания, которые потом окупятся востребованной и высокооплачиваемой профессией в таких сферах как инженерия, IT-технологии и другие.

3. Общее развитие
На занятиях робототехникой развивается логическое и системное мышление, творческие способности. А так как робототехника - это междисциплинарное направление, обучаясь, дети получают знания из информатики, механики, конструирования, физики, математики и геометрии. И это только часть навыков! Робототехника сильно расширяет кругозор.
10 фактов, которые помогут выбрать секцию для ребенка
4. Много практики
Практика и еще раз практика! Образовательная робототехника - это настоящее дополнительное образование, которое сильно отличается от школьного. Никакой зубрежки, скучных уроков, бессмысленных заданий или сложных контрольных. На каждом занятии дети применяют полученные знания в создании конструкций. И все это в игровой форме. Минимум теории, максимум дела. Это знания, которые буквально можно пощупать. Только представьте себя на месте ребенка, который в 9 лет своими руками построил РОБОТА!
5. Социализация
Робототехника поможет не общительным детям. Уже с первых занятий легко можно найти друзей с общим интересом и развить навыки командной работы. Этому помогает работа в парах и командные соревнования. Живое общение сейчас большая редкость. А детям это нужно как никому другому.

6. Перспективы
Хотите быть на пике актуальности? В эпоху активной роботизации всего мира куда логичнее изучать робототехнику, нежели заниматься игрой на балалайке или лепить человечков из пластилина. В ближайшие 10-15 лет робототехника станет настолько же привычной технологией, как когда-то электричество.
10 фактов, которые помогут выбрать секцию для ребенка
7. Безопасный спорт
Для любителей посоревноваться тоже найдется дело. В каждом городе проходит масса соревнований по робототехнике. Победы, медали и кубки сильно мотивируют детей, да и родителей тоже. Всегда есть, чем гордиться. Да еще и ребенок всегда цел - максимальный риск робототехника - наступить на детальку лего.
8. Лучшие преподаватели
Преподаватель робототехники - не школьный учитель. Это настоящий наставник, заинтересованный в успехе учеников. Они не только фанаты робототехники, но и настоящие педагоги, которые умеют ладить с детьми. Таким не страшно доверить ребенка. Чаще всего дети обожают своих наставников и с нетерпением ждут занятий.
9. Источник счастья
Утро выходного дня. Ваше чадо подскакивает и с горящими глазами бежит на трехчасовое занятие. Думаете, это невозможно? А у робототехников это норма. Дети делают в секции то, что им по-настоящему нравится. А когда счастлив ребенок, счастлив и родитель. Оказывается, это так просто.

10. Полезно занятый ребенок
И, конечно же, любой родитель захочет занять ребенка чем угодно лишь бы оградить от соседского хулиганья или бездельничества. А ведь можно не просто занять, а действительно увлечь, дать дело жизни. Робототехника способна заинтересовать практически любого ребенка. Когда ты можешь строить роботов, интереснее именно строить роботов, а не заниматься непродуктивной деятельностью.
Где найти такую секцию?
В Бердске вас будут рады видеть в "Лиге Роботов".
Опыт и масштаб компании говорят сами за себя - за 7 лет работы открылись филиалы в 44 городах по всему миру.

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