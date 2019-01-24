10 фактов, которые помогут выбрать секцию для ребенка

1. LEGO фанатам В первую очередь такая секция заинтересует любителей лего конструкторов, так как робототехнике обучают на базе образовательных наборов LEGO Education. Ребенок сможет не просто собрать из деталек котика, а построить продуманную конструкцию робота-кота, написать программу, по которой кот будет двигаться и мяукать или напишет собственный мультик о коте на языке программирования Scratch.

2. Инвестиция в будущее

Робототехника - это рациональное вложение семейного бюджета в будущее ребенка. Вы не платите за секцию, где с ребенком просто поиграют, пока вы заняты работой. А инвестируете в реальные знания, которые потом окупятся востребованной и высокооплачиваемой профессией в таких сферах как инженерия, IT-технологии и другие.



3. Общее развитие

На занятиях робототехникой развивается логическое и системное мышление, творческие способности. А так как робототехника - это междисциплинарное направление, обучаясь, дети получают знания из информатики, механики, конструирования, физики, математики и геометрии. И это только часть навыков! Робототехника сильно расширяет кругозор.