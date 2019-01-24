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О «Искитимцемент» подводит производственные итоги 2018 года

С января по декабрь предприятие изготовило 1 млн 18 тыс. тонн и реализовало 1 млн 10 тыс. тонн цемента — соответственно на 1,4% и 2,2% меньше, чем в 2017 году.

24.01.2019 Нет комментариев
 
О «Искитимцемент» подводит производственные итоги 2018 года

Производство клинкера составило 876 тыс. тонн (+4,8% к уровню 2017-го). Снижение объемов реализации готовой продукции связано с невысокой емкостью цементного рынка в Сибирском федеральном округе, а также уменьшением объемов отгрузки на «внешние» рынки (-27% в Уральский Федеральный Округ).
Основными рынками сбыта в 2018 году для «Искитимцемента» остаются Новосибирская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край. Отгрузка продукции производилась всеми возможными видами транспорта, при этом самой востребованной у клиентов оставалась автодоставка. Данным способом отгружено 561 тыс. тонн цемента, в том числе 233 тыс. тонн — собственными цементовозами предприятия (51,3% от общего объема навального цемента, доставленного автотранспортом). По железной дороге заказчикам направлено 448 тыс. тонн.
Из всего ассортимента предприятия наибольшим спросом в прошлом году пользовался портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Б — за 12 месяцев произведено 517 тыс. тонн данного вида продукции. Также востребованным оказался высокомарочный цемент ЦЕМ I 42,5 Б, объем выпуска которого составил 418 тыс. тонн за отчетный период.
В 2018 году потребители отдавали предпочтение навальному цементу — 632 тыс. тонн (62,6% от общего объема реализованной продукции АО «Искитимцемент») направлено авто- и ж/д транспортом. В бумажных мешках по 25 и 50 кг отгружено 198 тыс. тонн цемента (19,6%), в том числе на палетах — 14,4 тыс. тонн. В мягких контейнерах по 1000 кг доставлено 180 тыс. тонн продукции (17,8%).
На заводе действует сертифицированная по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) система менеджмента качества. Строгое соблюдение технологии и контроль на каждом этапе производства позволяют гарантировать потребителям стабильно высокое качество стройматериалов. Вся продукция предприятия в полной мере отвечает требованиям действующих стандартов, что подтверждается сертификатами соответствия. О высоком качестве цемента также свидетельствуют победы в ежегодном рейтинге программы «100 лучших товаров России»: трижды за последние пять лет завод становился дипломантом и дважды – лауреатом всероссийского конкурса.
Несмотря на снижение объемов выпуска цемента, АО «Искитимцемент» продолжает реализацию крупных инвестиционных программ, проектов по повышению уровня экологической безопасности и автоматизации производства, снижению уровня энергозатрат, а также по обновлению автопарка и расширению ассортимента. Для повышения надежности и эффективности использования оборудования своевременно проводятся плановые ремонтно-восстановительные работы во всех подразделениях завода. Особое внимание уделяется борьбе с распространением фальсифицированного и несертифицированного цемента, создающим реальную угрозу жизни и здоровью людей.
«Учитывая основные тенденции на строительном рынке и данные экспертов отрасли, мы планируем в 2019 году произвести и реализовать 1 млн тонн цемента, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Актуальными для нашего предприятия остаются задачи по удовлетворению потребностей клиентов и сохранению конкурентных преимуществ, поддержанию стабильно высокого качества продукции, а также по своевременной организации ремонтов и соблюдению принципов социальной ответственности бизнеса».


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