Путин подарил коньки школьнице из Омска

Президент России исполнил заветное желание 12-летней девочки из Омска. Перед новогодними праздниками Настя Прыгина написала письмо Владимиру Путину, в котором рассказала, что очень хочет получить коньки, чтобы тренироваться. Однако из-за того, что у девочки 41-й размер ноги, родные не успевают покупать нужный размер.

Подарок девочке передали в региональном министерстве спорта, сообщается на сайте правительства Омской области.

Ранее красноярский школьник Дима Шахин получил в подарок от президента настоящий телескоп, о котором мечтал целых три года. А мальчик из Башкирии Арслан Каипкулов побывал с экскурсией в президентском лайнере.

Источник: Вести