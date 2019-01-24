Путин подарил коньки школьнице из Омска

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— Что бы еще такого хорошего сделать стране, — подумал Путин и превратил очередную муху в очередного слона.
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25 миллионов официальных нищих продвинулись в очереди за подачками от президента ровно на одного человека.
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Аж слезы на глазах, от прочитанного
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Прекратите!Коньки,телескоп,щенки лабрадора,чего ещё то вам надо???
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Читать противно такую новость , лучше бы промолчали про подарки.
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