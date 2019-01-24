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Путин подарил коньки школьнице из Омска

Президент исполнил новогоднюю мечту 12-летней Насти Прыгиной. Ей сложно подобрать коньки из-за 41-го размера ноги.

24.01.2019 Фото: omskportal.ru 5 коммент.
 
Путин подарил коньки школьнице из Омска
Президент России исполнил заветное желание 12-летней девочки из Омска. Перед новогодними праздниками Настя Прыгина написала письмо Владимиру Путину, в котором рассказала, что очень хочет получить коньки, чтобы тренироваться. Однако из-за того, что у девочки 41-й размер ноги, родные не успевают покупать нужный размер.

Подарок девочке передали в региональном министерстве спорта, сообщается на сайте правительства Омской области.

Ранее красноярский школьник Дима Шахин получил в подарок от президента настоящий телескоп, о котором мечтал целых три года. А мальчик из Башкирии Арслан Каипкулов побывал с экскурсией в президентском лайнере.

Источник: Вести


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    — Что бы еще такого хорошего сделать стране, — подумал Путин и превратил очередную муху в очередного слона. :-D

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  2. Аноним

    25 миллионов официальных нищих продвинулись в очереди за подачками от президента ровно на одного человека.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Новый мэр

    Аж слезы на глазах, от прочитанного

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Аноним

    Прекратите!Коньки,телескоп,щенки лабрадора,чего ещё то вам надо???

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Аноним

    Читать противно такую новость :-! :-! :-! :-! :-! , лучше бы промолчали про подарки.

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