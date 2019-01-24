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Сбои госсайтов 1 февраля ставят под сомнение в центре доменов

DNS Flag Day: В зону риска попадают сайты федеральных министерств, региональных правительств, а также крупных банков, включая Сбербанк.

24.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Сбои госсайтов 1 февраля ставят под сомнение в центре доменов

Сбои бывают

Опасения об угрозе сбоев в работе сайтов госорганов и банков с 1 февраля сильно преувеличены, этот день пройдет практически незамеченным для российских интернет-пользователей, заявил РИА Новости директор Координационного центра доменов RU/РФ (КЦ, администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ) Андрей Воробьев.

Ранее в среду Институт развития интернета (ИРИ) сообщил, что работа сайтов целого ряда госорганов и банков окажется под угрозой с 1 февраля – так называемый DNS Flag Day, когда вступают в силу изменения в системе доменных имен (DNS, Domain Name System). Изменения сделают недоступными серверы по всему миру, которые не поддерживают стандарт EDNS, предостерег ИРИ. В зону риска попадают сайты федеральных министерств, региональных правительств, а также крупных банков, включая Сбербанк, предупредил ИРИ.

В Координационном центре доменов RU/РФ считают опасения преувеличенными.
«Мы уверены, что опасения, связанные с DNS Flag Day, сильно преувеличены. Мы провели собственное исследование по ситуации в российских национальных доменных зонах .RU и .РФ, и оно показало, что серверов, некорректно отвечающих на запросы по обновленной процедуре, в российских доменах доли процента», — заявил директор КЦ.

Кроме того, по его словам, в основном проблема будет заключаться не в отсутствии работоспособности сайта, а замедлении отклика. «Особенность работы адресной системы такова, что даже это замедление будет ощущаться далеко не всеми пользователями, посещающими «не готовые» ресурсы, а только незначительной долей пользователей. Таким образом, день X, о котором все так много сейчас говорят, пройдет практически незамеченным для российских пользователей», — заявил Воробьев.

КЦ выполняет функции национальной регистратуры доменов. Обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследованию перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.

Источник: РИА Новости


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