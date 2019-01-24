Сбросил «новогодние» килограммы худеющий Павел Синицын из Бердска

Почти за пять месяцев 2018 года 170-килограммовый бердчанин похудел на 32 кг. Объем уменьшился на 27 см, размер одежды — с 6 ХL до 3 ХL. Уменьшение веса очень положительно сказалось на самочувствии Павла. По его словам, нормализовалось давление, прошли боли в пояснице, сон стал более крепким.

Он регулярно занимается в спортзале и тщательно следит за диетой. Но на новогодние праздники дал себе небольшое послабление и позволил съесть сытные салаты с майонезом.

— Нужно себе давать иногда расслабляться, чтобы не сломать силу воли. Но, в рамках разумного, — рассказывает бердчанин.

С 3 января 2019 года он снова в спортзале, чтобы избавится от набранных «праздничных» четырех килограммов и вернутся к тренировочному режиму.

В конце 2018 года он увеличил по времени кардиотренировки с получаса до часа, а силовые тренировки — с часа до двух.

В январе Павла настиг кризис, он признается, что возникали мысли, а не бросить ли все? Но поддержка тренера Антона Курбатова мотивирует его продолжать тернистый путь к желаемому весу.

В конце января цифра на весах — 138 кг, такая же, как в конце декабря. Объем уменьшился на 3-4 сантиметра. К лету он планирует избавиться еще от 38 кг.

Тем кто решил похудеть, Павел советует не бороться с килограммами в одиночку. Обращайтесь к специалистам, которые разработают эффективные упражнения и порекомендуют оптимальный рацион.