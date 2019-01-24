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Починили светодиодный фонтан в Бердске

Сотрудники бердского парка провели частичный ремонт блока питания. Фонтан светится, но горят не все дуги. Капремонт проведут весной.

24.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев
 
Починили светодиодный фонтан в Бердске

Вечером светодиодный фонтан радует жителей яркими красками

Сверкает разноцветными огнями светодиодный фонтан рядом с площадью Горького в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в январе фонтан перестал работать. Из-за резких перепадов температуры вышел из строя блок питания. Чтобы отремонтировать его, требовалась теплая погода, максимум -5 градусов.

Теплая погода как раз пришлась на начало этой недели.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 24 января заведующий городским парком культуры и отдыха Сергей Баранов, блок питания починили, но не до конца. Горят не все дуги: либо полностью либо частично.

— Капитально восстанавливать ленты будем весной. Порядка пяти-шести лент где-то порвались, где-то перегорели. Сейчас что смогли, то восстановили, — отметил Сергей Александрович.

Пока фонтан отремонтировали своими силами, для более серьезного приведения в порядок блока питания городской парк будет привлекать специалиста.


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