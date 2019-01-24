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Подпольную оружейную мастерскую ликвидировали в Новосибирске

Кустари переделывали сигнальные и спортивные пистолеты на боевые. В захвате участвовали сотрудники МВД и ФСБ.(ВИДЕО)

24.01.2019 Фото: МВД по НСО Нет комментариев
 
Подпольную оружейную мастерскую ликвидировали в Новосибирске

Оружие и боеприпасы изъяли

В ходе совместной операции ГУ МВД России по Новосибирской области и УФСБ России по Новосибирской области во взаимодействии с Главным управлением уголовного розыска МВД России пресечена деятельность подпольной мастерской по производству оружия и боеприпасов, располагавшейся в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В ходе проведения осмотра помещения мастерской было обнаружено и изъято пять единиц огнестрельного оружия кустарного производства, детали для его изготовления, а также более 500 патронов различного калибра. По подозрению в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов задержан 56-летний ранее не судимый житель Новосибирска.

Подпольную оружейную мастерскую ликвидировали в Новосибирске
Исследованием, проведенным в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Новосибирской области, установлено, что часть изъятого оружия переделана под стрельбу боевыми патронами из сигнального и спортивного. Также установлено, что кустарным способом произведена часть патронов.

В отношении задержанного дознавателем отдела полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса РФ («Незаконное изготовление оружия»).

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.

Видео ГУ МВД по НСО


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