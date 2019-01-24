После поисков убитой из-за Peugeot Ирины Синельниковой в отряд «Лиза Алерт» записались 50 добровольцев из Бердска

После поиска в Новом поселке погибшей бердчанки Ирины Синельниковой поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новосибирск» по просьбе бердчан организовал 23 января собрание для новичков-добровольцев в актовом зале управления образования Бердска.

На встречу собрался целый зал. Сюда пришли и состоявшиеся взрослые люди, и молодежь. Каждый из пришедших бердчан решил посвятить себя поиску пропавших людей. В поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новосибирск» записалось более 50 бердчан-добровольцев.

Целью собрания было информирование бердчан о деятельности отряда и его правилах.

Опоздали на 12 часов

Поисковик Леся Куграшова рассказала историю создания «Лизы Алерт».

В сентябре 2010 года в Орехово-Зуево ушла в лес вместе со своей тетей 5-летняя Лиза Фомкина. Домой они не вернулись. Родители девочки заявили об этом в полицию. Но тогда как раз был День города, необходимы были силы на массовых мероприятиях, поэтому поиск был неэффективным. Но в соцсетях «прошел мощный клич»: пропал ребенок 5 лет, кто может, приезжайте, помогите найти.

— Собралось несколько сотен человек. Но нужно понимать, что приехали люди, очень желающие найти ребенка, но у них не было оборудования, навыков и понимания, что нужно делать. Они не понимали, с чего начать. Но тем не менее на протяжении 10 дней эти люди прочесывали лес. На девятые сутки была найдена тетя девочки. Она была мертва. Умерла от переохлаждения, почти всю одежду отдав ребенку. Через сутки нашли Лизу. К сожалению, не успели. Как потом оказалось, не успели на 12 часов. Девять с половиной суток в сентябрьском лесу ребенок выживал. А несколько сот взрослых не смогли ему помочь. Люди, участвовавшие в поиске, поняли, что такие ситуации так просто не разрешаются. В ХХI веке дети и взрослые не должны погибать при таких обстоятельствах и начали самоорганизовываться. Наш отряд «Лиза Алерт» назван в честь Лизы Фомкиной, — рассказала поисковик.

На основе доброй воли

Отряд «Лиза Алерт» — это не организация, в нем нет юридического лица, нет расчетных счетов, говорить, что он из «Лизы Алерт» может любой человек, который принимает участие в делах, подчеркнула Куграшова.

Сейчас «Лиза Алерт» — мощная поисково-спасательная машина, единая на всю страну. Обычно люди приходят массово в отряд после какой-либо драмы. Как и в случае с Бердском.

Автор видео Галина Панчева



В Новосибирском регионе отряд «Лиза Алерт» действует с 2013 года. Все началось с поисков Данилы Ромашка и Кости Кривошеина.

Леся Куграшова привела статистику за 2018 год: общее количество поисков- 430, найдено живыми — 322, найдены погибшими — 31, не найдено — 28.

— Отряд построен на основе доброй воли, взаимной выручки, бескорыстия. И мы не никогда не принимаем никаких денежных средств. Наш принцип — ничего деньгами. Если люди не могут помочь отряду действиями, а очень хотят помочь чем-то материальным, мы охотно принимаем помощь тем, что необходимо для поисково-спасательной деятельности. Это может быть комплект пальчиковых батареек, стопка бумаги для печати ориентировок, покупка хорошего фонарика, туристического навигатора. Это может быть покупка джипа, например, но пока никто джип не дарил, но такое тоже может быть, мы ни в коем случае от джипа не откажемся, — пошутила поисковик.



В поисках могут участвовать только лица, достигшие 18 лет. Но если кому-то исполнилось 17, то год до совершеннолетия они могут обучаться, и тогда к сроку будет готова «полноценная боевая единица».

Автор видео Галина Панчева



— Сухой закон на поисках и на учениях. К этому правилу прошу отнестись максимально внимательно. Как водитель относится к тому: садиться ему за руль или нет. Потому что бывали ситуации, мол, я час назад выпил рюмку коньяка, у меня 100 килограммов, я не пьяный. Давайте договоримся, даже выпив рюмку коньяка, отнеситесь к себе, как к человеку с алкогольным опьянением. Естественно, с алкотестером у нас никто не стоит, степень своего алкогольного опьянения и степень адекватности человек не может определить самостоятельно. Давайте отнесемся к этому, как к правилу, — отметила Куграшова.

Есть еще одно правило — конфиденциальность полученной информации в результате поисков: о пропавших людях, их семьях, проводимых мероприятиях, действиях правоохранительных органов.

Когда потерялся человек

Ситуация: потерялся человек. По словам Леси Куграшовой, не нужно верить легенде, что заявление в полицию можно подавать через трое суток после его исчезновения.

— Можно подавать заявление даже через 20 минут. Если бабушка всегда в 16.00 дома и смотрит свой любимый сериал, а в 16.20 ее до сих пор нет. И вы не знаете, где она, — подчеркнула поисковик.

Если вы хотите, чтобы вместе с полицией ваших потерянных близких искали и поисковики «Лизы Алерт», необходимо позвонить на тел.: 8-800-700-54-52. В России каждую секунду работают три оператора. Они могут находиться в разных городах, но любой свободный примет ваш звонок.

— Оператор — это первый человек, который сталкивается с чужой бедой, и его задача — очень коротко и сжато принять заявку. В первую очередь, какой это регион, кто потерялся, сколько лет, где потерялся, в городской или лесной среде. Оператор может проконсультировать по поводу подачи заявления в полицию. По закрытой системе, поскольку там содержатся личные данные, заявка передается в тот регион, где потерялся человек, — объяснила поисковик.

После этого в работу включается региональная группа. В первую очередь, инфогруппа. Ей необходимо узнать все о потерявшемся, обстоятельствах потери и так далее. Инфогруппа сидит на местах и проделывает огромный пласт работы.

Активный поиск всегда используют, если теряются дети, и люди разного возраста, если они пропали в лесу, активно ищут пожилых людей с плохой памятью, инвалидов и больных.

На каждом поиске есть координатор. Добровольцы разбиваются на группы, у каждой из которой есть своя задача и старший по группе, которого нужно слушаться почти беспрекословно.

Карты для поиска готовит картограф. Их распечатывают, и оперативный картограф на месте заливает их. Каждая группа идет с туристическим навигатором, где залита эта карта. Оперативный дежурный сливает все карты в ноутбук, где видно, как закрыта задача. Где ходили, где не ходили.

Иногда в поисках помогают кинологи с собаками.

Лучшие друзья поисковика

По словам Куграшовой, на абсолютно любой поиск, в городе или лесу, всегда с собой берутся две вещи: скотч и аварийные комплекты пальчиковых алкалиновых батареек. Лишним не будет фонарик, даже если вы отправляетесь на поиск ранним утром. Никто не знает, когда он закончится.

Одежда для поиска должна быть обязательно удобной и с учетом возможных изменений погоды.

Некоторые уверяют, что им удобно на каблуках, но когда придется прочесывать подъезд — пешком на 9 этаж и пешком с 9 этажа по специальным правилам, они поймут, что такое удобная обувь, отметила поисковик.

Автор видео Галина Панчева



Даже в условиях поиска в городе, есть где испачкаться и подвернуть ногу, куда-то шагнуть или спуститься, поэтому женщинам лучше одеть удобные брюки и обувь. И быть готовым к тому, что полазить где-то придется.

В городе всегда можно обеспечить себя горячей едой, но при поиске в лесу с собой нужно взять горячее питье в термосе и что-то перекусить.

Бердчане поинтересовались, для чего с собой нужно брать скотч. Для оклейки ориентировок, в первую очередь. Оклейки карт. В лесу есть клещи и змеи. И иногда возникает необходимость обклеить горлышко обуви скотчем. Для безопасности. А еще — со скотчем гораздо проще собрать импровизированные носилки для переноски найденного человека, который не может самостоятельно передвигаться.

Зимой люди всегда приезжают на поиск в теплой одежде по погоде, отметила Леся. А вот летом…

— Одежда должна быть из плотной ткани с длинными рукавами и штанинами, даже если жарко. Когда вам придется в лесу выполнять задачу, по пути встретятся колючки, крапива, гнус и прочие лесные «радости», и они вам будут ужасно досаждать, если у вас будут открытые конечности. Необходим головной убор — солнце может напечь голову. Необходимый атрибут — очки. Глаза у нас всего два. И если мы идем по задаче, очень часто бывает, что ветки хлещут в лицо и могут повредить глаза, — объяснила Леся Куграшова.

Любые перчатки сберегут руки при лесном поиске, а плотная обувь, закрывающая лодыжку, спасет от травм и гадюк.

Члены отряда «Лиза Алерт» еще много чего рассказали о нюансах своей деятельности, которая в скором времени станет своей и для бердских добровольцев.