Бизнесмена Виктора Голубева признали лучшим в строительной отрасли Бердска

В Бердске подвели итоги конкурса «Лучший трудовой коллектив города». Награждение победителей состоится на собрании трудовых коллективов и общественности в ДК «Родина» 7 февраля, сообщили сегодня, 24 января, в пресс-центре бердской мэрии.

Дипломы администрации Бердска получат:

1. НАО «Харменс» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в промышленности», генеральный директор Бурделев Андрей Геннадьевич

2. ООО «Здравмедтех-Новосибирск» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в легкой промышленности», генеральный директор Клевасов Алексей Иванович.

3. АО «Бердский лесхоз» в номинации «Лучшее предприятие по охране, защите и воспроизводству городских лесов», генеральный директор Носков Валерий Иванович.

4. ООО «Бердский кирпичный завод» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в промышленности среди малых предприятий», директор Амиров Фаик Балахан Оглы.

5. Индивидуальный предприниматель Голубев Виктор Алексеевич в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в строительстве».

6. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере жилищно-коммунального обслуживания», директор Совбанов Максим Флюрович.

7. ООО ПО «Кристалл» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере управления жилищным фондом», директор Злобин Виктор Викторович.

8. Супермаркет Холдинга Продсиб «ТЦ «Европа» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска на потребительском рынке», директор Макарова Татьяна Ивановна.

9. Индивидуальный предприниматель Калганова Светлана Леонидовна в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска на рынке обеспечения населения лекарственными препаратами».

10. Железнодорожный вокзал Бердск Западно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере железнодорожного транспортного обслуживания», начальник вокзала Реховских Татьяна Петровна.

11. ООО ПО «Сиббиофарм» в номинации «Лучший налогоплательщик города Бердска в промышленности», генеральный директор Ефимов Михаил Иванович.

12. АО «Виртекс» в номинации «Лучший налогоплательщик города Бердска в пищевой промышленности», директор Гончаров Сергей Анатольевич.

13. ООО «Стройрегионсервис» в номинации «Лучший налогоплательщик города Бердска в строительстве», директор Постников Владимир Александрович.

14. ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» в номинации «Лучший налогоплательщик города Бердска в здравоохранении», главный врач Краморов Юрий Николаевич.

15. МКУ «Управление образования и молодежной политики» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в образовании», директор Тузова Жанна Леонидовна.

16. МБУДО «Детская художественная школа «Весна» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска среди учреждений дополнительного образования сферы культуры», директор Юдинцева Татьяна Николаевна.

17. МБУ «Городской центр культуры и досуга» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска среди учреждений сферы культуры», директор Исламова Елена Ивановна.

18. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере социального обслуживания», директор Владимирова Анна Павловна.

19. ГКУ НСО «Центр занятости населения города Бердска» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере социального обслуживания», директор Дмитриева Елена Борисовна.

20. Бердская городская Общественная палата в номинации «За лучшую организацию общественной работы», Председатель Щербенева Марина Валерьевна.

21. ООО «Лаборатория современного здоровья» в номинации «За социальную ответственность», генеральный директор Харченко Лариса Владимировна.

22. Бердский поисково-спасательный отряд МЧС России в номинации «За социальную ответственность», руководитель Ярманов Николай Егорович.

23. МБУ «Отдел по делам молодежи»в номинации «Репутация доверия», директор Лильбок Татьяна Михайловна.

24. Прокуратура города Бердска в номинации «Репутация доверия», прокурор Бердска Сивак Роман Андреевич.

25. ООО «Натурофарм» в номинации «За лучшие темпы развития среди малых предприятий», директор Филонова Оксана Леонидовна.