Бизнесмена Виктора Голубева признали лучшим в строительной отрасли Бердска

Виктор Голубев имеет несколько бизнесов, поддерживает спорт и является меценатом
В Бердске подвели итоги конкурса «Лучший трудовой коллектив города». Награждение победителей состоится на собрании трудовых коллективов и общественности в ДК «Родина» 7 февраля, сообщили сегодня, 24 января, в пресс-центре бердской мэрии.
Дипломы администрации Бердска получат:
1. НАО «Харменс» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в промышленности», генеральный директор Бурделев Андрей Геннадьевич
2. ООО «Здравмедтех-Новосибирск» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в легкой промышленности», генеральный директор Клевасов Алексей Иванович.
3. АО «Бердский лесхоз» в номинации «Лучшее предприятие по охране, защите и воспроизводству городских лесов», генеральный директор Носков Валерий Иванович.
4. ООО «Бердский кирпичный завод» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в промышленности среди малых предприятий», директор Амиров Фаик Балахан Оглы.
5. Индивидуальный предприниматель Голубев Виктор Алексеевич в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в строительстве».
6. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере жилищно-коммунального обслуживания», директор Совбанов Максим Флюрович.
7. ООО ПО «Кристалл» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере управления жилищным фондом», директор Злобин Виктор Викторович.
8. Супермаркет Холдинга Продсиб «ТЦ «Европа» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска на потребительском рынке», директор Макарова Татьяна Ивановна.
9. Индивидуальный предприниматель Калганова Светлана Леонидовна в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска на рынке обеспечения населения лекарственными препаратами».
10. Железнодорожный вокзал Бердск Западно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере железнодорожного транспортного обслуживания», начальник вокзала Реховских Татьяна Петровна.
11. ООО ПО «Сиббиофарм» в номинации «Лучший налогоплательщик города Бердска в промышленности», генеральный директор Ефимов Михаил Иванович.
12. АО «Виртекс» в номинации «Лучший налогоплательщик города Бердска в пищевой промышленности», директор Гончаров Сергей Анатольевич.
13. ООО «Стройрегионсервис» в номинации «Лучший налогоплательщик города Бердска в строительстве», директор Постников Владимир Александрович.
14. ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» в номинации «Лучший налогоплательщик города Бердска в здравоохранении», главный врач Краморов Юрий Николаевич.
15. МКУ «Управление образования и молодежной политики» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в образовании», директор Тузова Жанна Леонидовна.
16. МБУДО «Детская художественная школа «Весна» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска среди учреждений дополнительного образования сферы культуры», директор Юдинцева Татьяна Николаевна.
17. МБУ «Городской центр культуры и досуга» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска среди учреждений сферы культуры», директор Исламова Елена Ивановна.
18. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере социального обслуживания», директор Владимирова Анна Павловна.
19. ГКУ НСО «Центр занятости населения города Бердска» в номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере социального обслуживания», директор Дмитриева Елена Борисовна.
20. Бердская городская Общественная палата в номинации «За лучшую организацию общественной работы», Председатель Щербенева Марина Валерьевна.
21. ООО «Лаборатория современного здоровья» в номинации «За социальную ответственность», генеральный директор Харченко Лариса Владимировна.
22. Бердский поисково-спасательный отряд МЧС России в номинации «За социальную ответственность», руководитель Ярманов Николай Егорович.
23. МБУ «Отдел по делам молодежи»в номинации «Репутация доверия», директор Лильбок Татьяна Михайловна.
24. Прокуратура города Бердска в номинации «Репутация доверия», прокурор Бердска Сивак Роман Андреевич.
25. ООО «Натурофарм» в номинации «За лучшие темпы развития среди малых предприятий», директор Филонова Оксана Леонидовна.
ООО «Стройрегионсервис» в номинации «Лучший налогоплательщик города Бердска в строительстве», директор Постников Владимир Александрович.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/24/402276-biznesmena-viktora-golubeva-priznali-luchshim-v-stroitelnoj-otrasli-berdska
Так кто все таки лучший в строительстве г. Бердска?
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