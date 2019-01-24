Сломали пандус недовольные ребенком‐колясочником соседи по многоэтажке в Москве

Настоящий террор устроили жители многоэтажного дома на юго-востоке Москвы для своих новых соседей, в семье которых ребенок передвигается на инвалидной коляске. Как рассказала «360» Виталия, мама мальчика, если сначала неизвестные заливали клеем откидывающийся пандус, то теперь его просто оторвали.

Дом на улице Авиамоторной Виталия с мужем выбрали из-за близости к школе, где учатся дети-колясочники. Женщина продала свою квартиру ради первого взноса по ипотеке, и семья въехала в новое жилье.

Управляющая компания предоставила по заявке место для парковки инвалида, а также сделала откидывающийся пандус и специальную подводку на выходе из подъезда. Однако через несколько недель начались проблемы.

Виталия повела ребенка в детский сад, но пандус откинуть не смогла, потому что неизвестный просто залил лаком щеколду, на которую он закрывался.

«Залили очень мощно. Он так хорошо [прилип,] прямо приварился», — поделилась Виталия.

Однако на этом козни не закончились. В этот же день мама отправилась с ребенком к специалистам, но уехать далеко не смогла, так как шина на одном из колес автомобиля оказалась проколота.

В итоге она пошла в полицию, где с ребенком на руках написала заявление по залитому лаком пандусу и проколотой шине. Там ей пообещали, что в течение нескольких дней с ней свяжется участковый, который займется этим вопросом.

«Мне дали его мобильный телефон, но трубку он не брал. Ответил он только на третий день, но сказал, что у него выходной и он перезвонит завтра. Назавтра он не перезвонил, позвонила я, он трубку опять же не брал», — рассказала Виталия и подчеркнула, что от полиции она не получила даже отписки о состоянии дела.

После этого Виталия с сыном уехала на реабилитацию, а после возвращения ее ждал «радостный» прием соседей.

«Самое цензурное, что я услышала: „Надо было думать головой, когда рожала ребенка-инвалида“», — рассказала женщина.

Сейчас Виталия снова находится с ребенком в больнице. В ее отсутствие неизвестные сломали пандус. Об этом ей рассказала подруга.

По словам Виталии, полиция не спешит откликнуться на вызов, а ее муж уже грозится написать заявление в прокуратуру, так как произошедшее — это акт вандализма, который попадает под статью.

Виталия пояснила, что не знает, кто из соседей желает ей зла. Но, по ее словам, напротив ее квартиры живут прекрасные люди, которые точно бы так не поступили.

Источник: 360tv.ru