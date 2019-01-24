Фекалии не льют в колодцы: коммунальщики промывали канализацию в центре Бердска

О возможном сливе фекалий из колодца, расположенного на территории бердского ПТУ, в колодец близ многоквартирного дома №32 по улице Ленина, «Курьер. Среда. Бердск» сообщала бердчанка Маргарита вечером 22 января.

Заместитель директора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросов Александр Алексеенко заверил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 января, что стоки не переливались из одного колодца в другой.

-21 января на тепловой камере, расположенной на территории бердского колледжа, произошла авария. Сотрудники производили слив горячей и теплой воды, но не стоков. Таким образом промывалась канализация, — сообщил Александр Алексеенко.

Он подчеркнул, что сотрудники КБУ производят слив фекалий в главную насосную станцию либо в определенные городские канализационные колодцы, но только по разрешению руководства.

Напомним, что Маргарита была озадачена законностью действий коммунальщиков, так как на улице стоял стойкий запах нечистот.

-Такое происходит постоянно. Последствия от этой операции остаются на земле, буквально фонтаном брызжет жидкость! Я подходила к работникам, они сказали, что работают по указанию начальства. Говорят, что сливают горячую воду, но вода не имеет такого специфического запаха. На расстоянии пяти метров от места слива фекалий расположен жилой дом. Здесь находится школа английского языка, куда ходят заниматься ребятишки разного возраста. Им приходится шагать по разливу нечистот, вылившимся из ассмашины. Неужели это норма и такое позволено делать в самом центре Бердска? — недоумевала бердчанка, при этом указала регистрационный номер авто — У 093 ЕХ.

Автор видео Марина Волкова



Директор бердского политехнического колледжа Татьяна Чуркина сообщала, что проблем с канализацией в учреждении нет.

-Колодец со стороны улицы Первомайской находится на нашей территории, но он относится к КБУ. Его сотрудники просят нас открыть ворота, чтобы получить доступ к нему, но что там происходит, я не знаю. Канализационный колодец не находится под нашим контролем, — констатировала Татьяна Валерьевна.

В тот же вечер директор КБУ Владимир Воспанчук заявил, что сотрудники муниципального Комбината не могут переливать канализацию из одного колодца в другой и отметил, что в городе не установлены места для слива канализации, чем и пользуются частники.