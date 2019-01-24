КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру на К.Сибири,118
продам
продам
Продам студию! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска

Подпольную оружейную мастерскую ликвидировали в Новосибирске

Сломали пандус недовольные ребенком‐колясочником соседи по многоэтажке в Москве

Фекалии не льют в колодцы: коммунальщики промывали канализацию в центре Бердска

Самой «полезной страной» для человечества оказалась Финляндия

Бизнесмена Виктора Голубева признали лучшим в строительной отрасли Бердска

Дольше живут высокие и стройные женщины

Восемь мусорных свалок пообещала региону власть Новосибирской области

Коммунальная мина: 38 км сетей должен ежегодно заменять Бердск

Соловьев Навальному о вилле в Италии за 114 млн рублей: «Захочется, еще где-нибудь куплю»

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Фекалии не льют в колодцы: коммунальщики промывали канализацию в центре Бердска

21 января в тепловой камере произошла авария. Коммунальщики промывали канализацию горячей водой. Жидкие отходы сливаются в канализацию в строго установленных местах.(ВИДЕО)

24.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Фекалии не льют в колодцы: коммунальщики промывали канализацию в центре Бердска

Бригада коммунальщиков колдовала над канализационным колодцем

О возможном сливе фекалий из колодца, расположенного на территории бердского ПТУ, в колодец близ многоквартирного дома №32 по улице Ленина, «Курьер. Среда. Бердск» сообщала бердчанка Маргарита вечером 22 января.

Заместитель директора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросов Александр Алексеенко заверил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 января, что стоки не переливались из одного колодца в другой.

-21 января на тепловой камере, расположенной на территории бердского колледжа, произошла авария. Сотрудники производили слив горячей и теплой воды, но не стоков. Таким образом промывалась канализация, — сообщил Александр Алексеенко.

Он подчеркнул, что сотрудники КБУ производят слив фекалий в главную насосную станцию либо в определенные городские канализационные колодцы, но только по разрешению руководства.

Напомним, что Маргарита была озадачена законностью действий коммунальщиков, так как на улице стоял стойкий запах нечистот.

-Такое происходит постоянно. Последствия от этой операции остаются на земле, буквально фонтаном брызжет жидкость! Я подходила к работникам, они сказали, что работают по указанию начальства. Говорят, что сливают горячую воду, но вода не имеет такого специфического запаха. На расстоянии пяти метров от места слива фекалий расположен жилой дом. Здесь находится школа английского языка, куда ходят заниматься ребятишки разного возраста. Им приходится шагать по разливу нечистот, вылившимся из ассмашины. Неужели это норма и такое позволено делать в самом центре Бердска? — недоумевала бердчанка, при этом указала регистрационный номер авто — У 093 ЕХ.

Автор видео Марина Волкова

Директор бердского политехнического колледжа Татьяна Чуркина сообщала, что проблем с канализацией в учреждении нет.

-Колодец со стороны улицы Первомайской находится на нашей территории, но он относится к КБУ. Его сотрудники просят нас открыть ворота, чтобы получить доступ к нему, но что там происходит, я не знаю. Канализационный колодец не находится под нашим контролем, — констатировала Татьяна Валерьевна.

В тот же вечер директор КБУ Владимир Воспанчук заявил, что сотрудники муниципального Комбината не могут переливать канализацию из одного колодца в другой и отметил, что в городе не установлены места для слива канализации, чем и пользуются частники.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска Подпольную оружейную мастерскую ликвидировали в Новосибирске Сломали пандус недовольные ребенком‐колясочником соседи по многоэтажке в Москве

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика