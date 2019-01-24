Самой «полезной страной» для человечества оказалась Финляндия

Финляндия возглавила рейтинг «хороших стран» (The Good Country Index), в который вошли 153 государства, сообщает министерство иностранных дел страны со ссылкой на данные рейтинга, опубликованного в среду.

Как указано на сайте рейтинга, он рассчитывается по более чем 30 параметрам на основе данных различных международных организаций от ООН и ЮНИСЕФ до МВФ, а «его идея проста: измерить, насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно ее размера».

«Используя широкий спектр данных различных международных организаций, мы определяем баланс каждой страны, чтобы наглядно показать, приносит ли страна пользу человечеству, является бременем для планеты или чем-то промежуточным», — говорится на сайте.

Источник: РИА Новости