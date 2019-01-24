КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру на К.Сибири,118
продам
продам
Продам студию! 8-913-766-58-50 Светлана
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска

Подпольную оружейную мастерскую ликвидировали в Новосибирске

Сломали пандус недовольные ребенком‐колясочником соседи по многоэтажке в Москве

Фекалии не льют в колодцы: коммунальщики промывали канализацию в центре Бердска

Самой «полезной страной» для человечества оказалась Финляндия

Бизнесмена Виктора Голубева признали лучшим в строительной отрасли Бердска

Дольше живут высокие и стройные женщины

Восемь мусорных свалок пообещала региону власть Новосибирской области

Коммунальная мина: 38 км сетей должен ежегодно заменять Бердск

Соловьев Навальному о вилле в Италии за 114 млн рублей: «Захочется, еще где-нибудь куплю»

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Самой «полезной страной» для человечества оказалась Финляндия

Составлен рейтинг: насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно ее размера, а какая является бременем.

24.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Самой полезной страной для человечества оказалась Финляндия

Финляндия — «хорошая страна»

Финляндия возглавила рейтинг «хороших стран» (The Good Country Index), в который вошли 153 государства, сообщает министерство иностранных дел страны со ссылкой на данные рейтинга, опубликованного в среду.

Как указано на сайте рейтинга, он рассчитывается по более чем 30 параметрам на основе данных различных международных организаций от ООН и ЮНИСЕФ до МВФ, а «его идея проста: измерить, насколько каждая страна на планете способствует общему благу человечества относительно ее размера».

«Используя широкий спектр данных различных международных организаций, мы определяем баланс каждой страны, чтобы наглядно показать, приносит ли страна пользу человечеству, является бременем для планеты или чем-то промежуточным», — говорится на сайте.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Победители: Живые герои Великой Отечественной войны из Бердска Подпольную оружейную мастерскую ликвидировали в Новосибирске Сломали пандус недовольные ребенком‐колясочником соседи по многоэтажке в Москве

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика