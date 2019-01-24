Дождались: Грейдер расширил заваленную снегом дорогу по ул. К. Маркса в Бердске

Снегоуборочная техника и сотрудники Центра муниципальных услуг впервые за зиму 2018-2019 годов начали расширять дорогу по улице К. Маркса сегодня, 24 января. Для благой цели коммунальщикам пришлось оцепить участок дороги, протяженностью примерно 100 метров, но многих водителей это не смущало.

-Конечно, техника доставляет неудобства — мне пришлось припарковать машину в другом дворе. Но это лучше, чем уступать дорогу встречному авто из-за узкой проезжей части, так как разъехаться не реально. Потерпеть можно, — подытожил автовладелец Юрий, наблюдающий за тем, как снег постепенно исчезает с дороги и бордюров.

Неделю назад не смогли разъехаться на зауженной из-за снега дороги у дома №24 на ул. К. Маркса мусоровоз и «Тойота», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». ДТП оформлял аварийный комиссар. Участники аварии хором ругали бердскую власть, которая не следит за состоянием проезжей части.

Автор видео Марина Волкова



Грейдер собирает снег в организованные кучи, на верхушки одной из них красовалась старая покрышка от легковушки. Пешеходы тоже рады, что дорого расширяется, ведь теперь можно безопасно переходить дорогу.

-Теперь не придется скакать по огромным бордюрам, чтобы перейти дорогу. В местах, где пешеходные переходы установлены всегда чисто, но мы же понимаем, что не все идут лишние сотни метров, чтобы перейти дорогу в положенном месте. Я здесь постоянно хожу, теперь можно спокойно переходить дорогу, несмотря на отсутствие «зебры», не боясь провалиться в сугроб или свалиться под колеса автомобилей, — радуется бердчанка Ольга.

Автор видео Марина Волкова



Зачастую жители Бердска обращаются в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» не только с личными историями, но и с житейскими, общегородскими проблемами. Так, во время обильного снегопада в редакцию поступает немало звонков о несвоевременной чистке и уборке от снега улиц города.

«Курьер. Среда. Бердск» уже сообщал о том как, кем и когда производятся эти работы. Все же вчера, 23 января, в «Курьер. Среда. Бердск» вновь обратилась Светлана Денисова, представляя совет дома №22А по улице К. Маркса, с вопросом когда дорогу, ведущую к ее дому, очистят от снега.

Заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщал «Курьер. Среда. Бердск», что сотрудников Центра муниципальных услуг ежедневно производят работу по содержанию дорог.

— У нас две задачи — убрать накаты грейдером, сейчас такой работой занимается ЦМУ. И в следствие движения снежной массы на обочину, дорога сужается. Мы производим вывоз снега как и на Красноармейской, так и на дорогах улиц Красная Сибирь, Маяковского, Ленина и других дорогах города. Если есть какие-то замечания, обращайтесь ко мне лично — будем поправлять, — подчеркивал Владимир Николаевич.

Все же бердчан смущает, что после уборки снега, его кучи остаются на дороге, затрудняя тем самым проезд. Директор ЦМУ Игорь Сысоев заверил «Курьер. Среда. Бердск» 23 января, что служба держит на контроле весь городской снег.

-Все зависит от погодных условий. Пока шел снег, были одни погодные условия, потом начнется мороз и так далее. Мы возим снег каждый день и днем и ночью, в субботу и воскресенье. Мы никогда не бросали бердчан в беде и вывозили горы снега. Все, что нагребли в кучи, будет вывезено в плановом порядке. Мы все это знаем. Работа идет круглые сутки. Где-то нужно потерпеть, не все вывозится сразу, но все под контролем, — заверял Игорь Сысоев.