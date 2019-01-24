Россия вымирает: 87 тыс. человек за год потеряла страна

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 миллионов 793,7 тысячи человек, сообщил в минувшую среду Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.

На 1 января 2018 года численность населения в России равнялась 146 миллионов 880,4 тысячи человек.

Таким образом, за прошлый год население страны сократилось почти на 87 тысяч человек.

В последний раз численность населения сокращалась в 2008 году.

“Ощутимые результаты”

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее выразил надежду, что три триллиона рублей, выделенные на реализацию нацпроекта «Демография», принесут «ощутимые результаты».

Глава кабмина напомнил, какие подпрограммы входят в нацпроект «Демография». Она также отметил, что национальный проект «касается каждого, кто живет в нашей стране». «Все это потребует значительных ресурсов, деньги весьма и весьма такие солидные — не менее трех триллионов рублей, важно, чтобы они принесли конкретные, ощутимые результаты», — заявил Медведев.

Национальный проект «Демография» состоит из пяти подпроектов: финансовая поддержка семей с детьми, программа содействия занятости женщин — создание условий для дошкольного образования для детей дополнительных мест в детских садах. Третий подпроект — старшее поколение и активное долголетие, четвертый — укрепление общественного здоровья и пятый получил название — «Спорт-норма жизни».

Одно из основных условий роста рождаемости

Доступность жилья оказывает большое влияние на рождаемость, заявила ранее в интервью «Российской газете» вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее мнению, когда есть своя квартира или дом, семья чувствует себя спокойнее и увереннее и готова к принятию решений о рождении детей.

В то же время вице-премьер отметила, что как только появляется тема жилья, возникает и вопрос ипотеки.

«Это дополнительное финансовое обременение. И уже семья рассуждает: а надо ли второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий? Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает», — добавила она.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что эксперты Гайдаровского форума, который прошел в Москве, в своих докладах раскритиковали нынешние направления социальной политики, нацеленные на выполнение майского указа президента — и представили альтернативные версии подходов к решению проблем демографии и здравоохранения. Так, главным фокусом внимания правительства, по их мнению, должно стать снижение смертности, а не повышение рождаемости. Для этого необходимо оптимизировать работу здравоохранения. Также они отметили, что необходимо вводить лекарственное страхование и совершенствовать модель управления здравоохранением за счет конкуренции разных подходов в разных субъектах РФ в рамках пилотных проектов — с тем чтобы затем распространить самый эффективный подход на всю страну.

Источник: РИА Новости