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Россия вымирает: 87 тыс. человек за год потеряла страна

Впервые за 10 лет снизилась численность населения РФ. Медведев надеется, что 3 трлн рублей на нацпроект «Демография» повысит рождаемость.

24.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.
 
Россия вымирает: 87 тыс. человек за год потеряла страна

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 миллионов 793,7 тысячи человек, сообщил в минувшую среду Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.
На 1 января 2018 года численность населения в России равнялась 146 миллионов 880,4 тысячи человек.

Таким образом, за прошлый год население страны сократилось почти на 87 тысяч человек.
В последний раз численность населения сокращалась в 2008 году.

“Ощутимые результаты”
Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее выразил надежду, что три триллиона рублей, выделенные на реализацию нацпроекта «Демография», принесут «ощутимые результаты».

Глава кабмина напомнил, какие подпрограммы входят в нацпроект «Демография». Она также отметил, что национальный проект «касается каждого, кто живет в нашей стране». «Все это потребует значительных ресурсов, деньги весьма и весьма такие солидные — не менее трех триллионов рублей, важно, чтобы они принесли конкретные, ощутимые результаты», — заявил Медведев.

Национальный проект «Демография» состоит из пяти подпроектов: финансовая поддержка семей с детьми, программа содействия занятости женщин — создание условий для дошкольного образования для детей дополнительных мест в детских садах. Третий подпроект — старшее поколение и активное долголетие, четвертый — укрепление общественного здоровья и пятый получил название — «Спорт-норма жизни».

Одно из основных условий роста рождаемости
Доступность жилья оказывает большое влияние на рождаемость, заявила ранее в интервью «Российской газете» вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее мнению, когда есть своя квартира или дом, семья чувствует себя спокойнее и увереннее и готова к принятию решений о рождении детей.

В то же время вице-премьер отметила, что как только появляется тема жилья, возникает и вопрос ипотеки.

«Это дополнительное финансовое обременение. И уже семья рассуждает: а надо ли второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий? Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает», — добавила она.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что эксперты Гайдаровского форума, который прошел в Москве, в своих докладах раскритиковали нынешние направления социальной политики, нацеленные на выполнение майского указа президента — и представили альтернативные версии подходов к решению проблем демографии и здравоохранения. Так, главным фокусом внимания правительства, по их мнению, должно стать снижение смертности, а не повышение рождаемости. Для этого необходимо оптимизировать работу здравоохранения. Также они отметили, что необходимо вводить лекарственное страхование и совершенствовать модель управления здравоохранением за счет конкуренции разных подходов в разных субъектах РФ в рамках пилотных проектов — с тем чтобы затем распространить самый эффективный подход на всю страну.

Источник: РИА Новости


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(8) Комментариев

  1. Эрвин

    Открыть границы для мигрантов из средне азии и все. Проблема решена.

    Thumb up 3 Thumb down 4

    • Аноним

      «Эрвин 24 января 2019 12:51Открыть границы для мигрантов из средне азии и все. Проблема решена.»

      Все намного проще! Заменить, таких, как вы роботами, глядишь и местные начнут размножаться самостоятельно…..

      Thumb up 2 Thumb down 2

    • Аноним

      Они открыты. Вот только даже мигранты уже сюда не едут. Даже им здесь торчать смысла нет. Слишком круто мы тут с колен встали.

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  2. Никола

    Как это понимать, если нам говорят: «Кризисы пройдены, Россия встает с колен»?

    Thumb up 8 Thumb down 0

  3. Аноним

    86,7 тысяч человек за год — это убыль на 0,05%.
    При таких незначительных цифрах говорить УБЫЛЬ — слишком громко конечно.
    Но вот другой факт должен огорчать: НЕТ ПРИРОСТА, хотя государство тратить весьма большие деньги на поддержку рождаемости: мат. капитал, областной капитал, пособия по беремености и родам, детские пособия, оплачиваемый отпуск маме после родов на 1,5 года и гарантия сохранения рабочего места на 3 года.
    Все это действительно беспрецедентные меры поддержки: такого больше нет ни в одной стране мира!
    Почему же так?

    P.S. Япония нервно плачет в платочек при таких цифрах: у них 9 лет подряд убыль населения.
    Причем по нарастающей: реально катастрофа! Одна из самых развитые, технологических и благополучных стран тупо вымирает!
    Естественная убыль населения в Японии за 2018 год 448 ТЫСЯЧ человек! При населении Японии.
    http://www.aif.ru/society/people/v_yaponii_zafiksirovan_istoricheskiy_rekord_po_estestvennoy_ubyli_naseleniya

    Похоже в современном мире это общая тенденция и проблема: никто не знает как с ней бороться (ну кроме мигрантов)

    Thumb up 0 Thumb down 7

    • Аноним

      «Естественная убыль населения в Японии за 2018 год 448 ТЫСЯЧ человек! При населении Японии.»

      Какая боль! у соседа корова сдохла! Срочно давайте помогать бедненьким японцам? Вы что курите?

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  4. Аноним

    Чтобы обслуживать газовую трубу достаточно 30-40 млн населения :-D Так сказала тутину английская королева.Все по плану :-D

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  5. Аноним

    У нас же все в голос политики твердят: «Вы рожаете для себя, а не для государства». Тогда зачем потом орут «Россия вымирает!!!». Сады хотя бы вовремя давали уже другой разговор был бы. А то место до 3 лет сохраняют на работе, а дите куда? На работу с собой брать?

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