Россия вымирает: 87 тыс. человек за год потеряла страна

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 миллионов 793,7 тысячи человек, сообщил в минувшую среду Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.
На 1 января 2018 года численность населения в России равнялась 146 миллионов 880,4 тысячи человек.
Таким образом, за прошлый год население страны сократилось почти на 87 тысяч человек.
В последний раз численность населения сокращалась в 2008 году.
“Ощутимые результаты”
Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее выразил надежду, что три триллиона рублей, выделенные на реализацию нацпроекта «Демография», принесут «ощутимые результаты».
Глава кабмина напомнил, какие подпрограммы входят в нацпроект «Демография». Она также отметил, что национальный проект «касается каждого, кто живет в нашей стране». «Все это потребует значительных ресурсов, деньги весьма и весьма такие солидные — не менее трех триллионов рублей, важно, чтобы они принесли конкретные, ощутимые результаты», — заявил Медведев.
Национальный проект «Демография» состоит из пяти подпроектов: финансовая поддержка семей с детьми, программа содействия занятости женщин — создание условий для дошкольного образования для детей дополнительных мест в детских садах. Третий подпроект — старшее поколение и активное долголетие, четвертый — укрепление общественного здоровья и пятый получил название — «Спорт-норма жизни».
Одно из основных условий роста рождаемости
Доступность жилья оказывает большое влияние на рождаемость, заявила ранее в интервью «Российской газете» вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее мнению, когда есть своя квартира или дом, семья чувствует себя спокойнее и увереннее и готова к принятию решений о рождении детей.
В то же время вице-премьер отметила, что как только появляется тема жилья, возникает и вопрос ипотеки.
«Это дополнительное финансовое обременение. И уже семья рассуждает: а надо ли второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий? Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает», — добавила она.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что эксперты Гайдаровского форума, который прошел в Москве, в своих докладах раскритиковали нынешние направления социальной политики, нацеленные на выполнение майского указа президента — и представили альтернативные версии подходов к решению проблем демографии и здравоохранения. Так, главным фокусом внимания правительства, по их мнению, должно стать снижение смертности, а не повышение рождаемости. Для этого необходимо оптимизировать работу здравоохранения. Также они отметили, что необходимо вводить лекарственное страхование и совершенствовать модель управления здравоохранением за счет конкуренции разных подходов в разных субъектах РФ в рамках пилотных проектов — с тем чтобы затем распространить самый эффективный подход на всю страну.
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Открыть границы для мигрантов из средне азии и все. Проблема решена.
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«Эрвин 24 января 2019 12:51Открыть границы для мигрантов из средне азии и все. Проблема решена.»
Все намного проще! Заменить, таких, как вы роботами, глядишь и местные начнут размножаться самостоятельно…..
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Они открыты. Вот только даже мигранты уже сюда не едут. Даже им здесь торчать смысла нет. Слишком круто мы тут с колен встали.
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Как это понимать, если нам говорят: «Кризисы пройдены, Россия встает с колен»?
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86,7 тысяч человек за год — это убыль на 0,05%.
При таких незначительных цифрах говорить УБЫЛЬ — слишком громко конечно.
Но вот другой факт должен огорчать: НЕТ ПРИРОСТА, хотя государство тратить весьма большие деньги на поддержку рождаемости: мат. капитал, областной капитал, пособия по беремености и родам, детские пособия, оплачиваемый отпуск маме после родов на 1,5 года и гарантия сохранения рабочего места на 3 года.
Все это действительно беспрецедентные меры поддержки: такого больше нет ни в одной стране мира!
Почему же так?
P.S. Япония нервно плачет в платочек при таких цифрах: у них 9 лет подряд убыль населения.
Причем по нарастающей: реально катастрофа! Одна из самых развитые, технологических и благополучных стран тупо вымирает!
Естественная убыль населения в Японии за 2018 год 448 ТЫСЯЧ человек! При населении Японии.
http://www.aif.ru/society/people/v_yaponii_zafiksirovan_istoricheskiy_rekord_po_estestvennoy_ubyli_naseleniya
Похоже в современном мире это общая тенденция и проблема: никто не знает как с ней бороться (ну кроме мигрантов)
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«Естественная убыль населения в Японии за 2018 год 448 ТЫСЯЧ человек! При населении Японии.»
Какая боль! у соседа корова сдохла! Срочно давайте помогать бедненьким японцам? Вы что курите?
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Чтобы обслуживать газовую трубу достаточно 30-40 млн населения Так сказала тутину английская королева.Все по плану
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У нас же все в голос политики твердят: «Вы рожаете для себя, а не для государства». Тогда зачем потом орут «Россия вымирает!!!». Сады хотя бы вовремя давали уже другой разговор был бы. А то место до 3 лет сохраняют на работе, а дите куда? На работу с собой брать?
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