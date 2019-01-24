Соловьев Навальному о вилле в Италии за 114 млн рублей: «Захочется, еще где-нибудь куплю»

Владимира Соловьева считают главным пропагандистом на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев назвал расследование оппозиционера Алексея Навального о еще одной его вилле в Италии «собачьим анекдотом». Он заявил The Insider, что не является государственным служащим и не нарушал законов, приобретая недвижимость в Италии.
«Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия»», — сказал журналист.
Он заверил, что никогда не отзывался негативно о Европе и европейской культуре. «Найдите хоть одну мою цитату, где сказано, что Европа — это плохо», — предложил ведущий.
Соловьев также заявил, что у него гораздо больше машин, чем указывает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Штрафы, зарегистрированные на эти автомобили, получены по вине водителей, которые ими управляют. Соловьев пообещал с ними разобраться. Сам ведущий ездит на машине марки Maybach.
По данным ФБК, стоимость виллы Соловьева на берегу озера Комо составляла более одного миллиона евро, передавал «Курьер. Среда. Бердск». О первой вилле Соловьева на том же озере Навальный рассказал в 2017 году. Телеведущий тогда заявил, что никогда не скрывал, что богат, хоть и не «бахвалился». Он говорил, что приобрел недвижимость на озере Комо, потому что она стоила дешевле, чем в подмосковной Рублевке.
Соловьев также объяснял, что не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом. «Патриотизм — это не подписка о невыезде», — цитирует ведущего lenta.ru.
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ФБК — фонд по борьбе с коррупцией.
В данном расследовании, представленном Навальным, никаких фактов коррупции не выявлено. Фактов нарушения закона — нет. Даже штрафы и налоги все платятся.
Недвижимость и доходы Соловьев не скрывает.
Внимание, вопрос:
— какая сумма была потрачена ФБК на это «расследование»
— можно ли считать трату эффективной, если нарушений не выявлено
— понесет ли кто нибудь ответственность на неэффективно потраченные средства? Ведь можно было действительно всяких коррупционеров и воров разоблачать вместе этого пустого пиара!
P.S. Да, я патриот.
И да: мне Соловьев противен и я считаю его аморальным: нельзя так себя вести и так продаваться как он.
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» мне Соловьев противен и я считаю его аморальным: нельзя так себя вести и так продаваться как он.»
угу…Соловьев осуществляет информационное прикрытие людей,захватившим большую часть национального богатства, отняв его у всего остального народа. …Если уж ему такие крупные объедки с барского стола перепадают,то встает только один вопрос… сколько же поимели те, кого он защищает от народной ненависти.
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Вот у меня все чаще возникает вопрос: патриот-это диагноз или нет?
-с какого **** вас волнует сумма потраченная с частных пожертвований частной структурой которая информирует население?
-речь о нарушениях или о противоречии «патриотизма» и переносе своих интересов за рубеж?
-ответственность конечно понесет как весь ФБК так и лично г. Навальный, если те, кто его спонсирует (сотни тысяч человек) решат что он не тем занимается и перестанут ему жертвовать деньги…
Вы не чувствуете разницу, когда один брешет налогоплательщикам с экрана на их же деньги, но они НЕ МОГУТ перестать его кормить, а другой под прицелам спеслужб, под их микроскопом находит и обнародует ФАКТЫ, которые тщательно скрывают ваши бигбоссы..
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Попробую объяснить аффтару передачи про помёт связь поцроетизма и зарубежной недвиги…
Если вы, малоуважемый, покупаете там недвигу, значит, видимо, вам не только климат и озеро там нравится. Видимо, вам нравится там инфраструктура, образ жизни, спокойствие, безопасность, архитектура, и т.д.
И все аналогичное в вашей стране нравится меньше.
Но у всего этого есть причины. Причины заключаются в отличии устройства жизни ТАМ от устройства жизни ЗДЕСЬ.
Вы обс*раете ИХ устройство жизни и хвалите наше. Нет ли по вашему здесь противоречия?
Конечно нет.
Как нет у него противоречия между его мнением в конце 2013 о том что Крым НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не может и не должен стать российским и его же мнением весной 2014 о том что Крымнаш, ура!
Есть хоть один адекватный и непроплаченный человек который ЭТО ВСЁ не понимает??????????????
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«Патриотизм — это не подписка о невыезде»
Разумеется. «Патриотизм» — это жить за границей и грести деньги лопатой за счет налогоплательщиков за лицемерную болтовню языком.
Для справки: основной доход телеканал «Россия» получает напрямую из федерального бюджета в виде дотаций.
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