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Соловьев Навальному о вилле в Италии за 114 млн рублей: «Захочется, еще где-нибудь куплю»

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Соловьев Навальному о вилле в Италии за 114 млн рублей: «Захочется, еще где-нибудь куплю»

Телеведущий не видит связи между патриотизмом и недвижимостью за рубежом. Владимир Соловьев не скрывает, что много зарабатывает, так как не является госслужащим.

24.01.2019 Фото: Стоп-кадр видео youtube 5 коммент.
 
Соловьев Навальному о вилле в Италии за 114 млн рублей: Захочется, еще где нибудь куплю

Владимира Соловьева считают главным пропагандистом на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев назвал расследование оппозиционера Алексея Навального о еще одной его вилле в Италии «собачьим анекдотом». Он заявил The Insider, что не является государственным служащим и не нарушал законов, приобретая недвижимость в Италии.

«Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия»», — сказал журналист.

Он заверил, что никогда не отзывался негативно о Европе и европейской культуре. «Найдите хоть одну мою цитату, где сказано, что Европа — это плохо», — предложил ведущий.

Соловьев также заявил, что у него гораздо больше машин, чем указывает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Штрафы, зарегистрированные на эти автомобили, получены по вине водителей, которые ими управляют. Соловьев пообещал с ними разобраться. Сам ведущий ездит на машине марки Maybach.

По данным ФБК, стоимость виллы Соловьева на берегу озера Комо составляла более одного миллиона евро, передавал «Курьер. Среда. Бердск». О первой вилле Соловьева на том же озере Навальный рассказал в 2017 году. Телеведущий тогда заявил, что никогда не скрывал, что богат, хоть и не «бахвалился». Он говорил, что приобрел недвижимость на озере Комо, потому что она стоила дешевле, чем в подмосковной Рублевке.

Соловьев также объяснял, что не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом. «Патриотизм — это не подписка о невыезде», — цитирует ведущего lenta.ru.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    ФБК — фонд по борьбе с коррупцией.
    В данном расследовании, представленном Навальным, никаких фактов коррупции не выявлено. Фактов нарушения закона — нет. Даже штрафы и налоги все платятся.
    Недвижимость и доходы Соловьев не скрывает.

    Внимание, вопрос:
    — какая сумма была потрачена ФБК на это «расследование»
    — можно ли считать трату эффективной, если нарушений не выявлено
    — понесет ли кто нибудь ответственность на неэффективно потраченные средства? Ведь можно было действительно всяких коррупционеров и воров разоблачать вместе этого пустого пиара!

    P.S. Да, я патриот.
    И да: мне Соловьев противен и я считаю его аморальным: нельзя так себя вести и так продаваться как он.

    Thumb up 1 Thumb down 8

    • Аноним

      » мне Соловьев противен и я считаю его аморальным: нельзя так себя вести и так продаваться как он.»
      угу…Соловьев осуществляет информационное прикрытие людей,захватившим большую часть национального богатства, отняв его у всего остального народа. …Если уж ему такие крупные объедки с барского стола перепадают,то встает только один вопрос… сколько же поимели те, кого он защищает от народной ненависти.

      Thumb up 9 Thumb down 1

    • Вадим

      Вот у меня все чаще возникает вопрос: патриот-это диагноз или нет?

      -с какого **** вас волнует сумма потраченная с частных пожертвований частной структурой которая информирует население?
      -речь о нарушениях или о противоречии «патриотизма» и переносе своих интересов за рубеж?
      -ответственность конечно понесет как весь ФБК так и лично г. Навальный, если те, кто его спонсирует (сотни тысяч человек) решат что он не тем занимается и перестанут ему жертвовать деньги…

      Вы не чувствуете разницу, когда один брешет налогоплательщикам с экрана на их же деньги, но они НЕ МОГУТ перестать его кормить, а другой под прицелам спеслужб, под их микроскопом находит и обнародует ФАКТЫ, которые тщательно скрывают ваши бигбоссы..

      Thumb up 7 Thumb down 2

  2. Вадим

    Попробую объяснить аффтару передачи про помёт связь поцроетизма и зарубежной недвиги…
    Если вы, малоуважемый, покупаете там недвигу, значит, видимо, вам не только климат и озеро там нравится. Видимо, вам нравится там инфраструктура, образ жизни, спокойствие, безопасность, архитектура, и т.д.
    И все аналогичное в вашей стране нравится меньше.
    Но у всего этого есть причины. Причины заключаются в отличии устройства жизни ТАМ от устройства жизни ЗДЕСЬ.
    Вы обс*раете ИХ устройство жизни и хвалите наше. Нет ли по вашему здесь противоречия?

    Конечно нет.
    Как нет у него противоречия между его мнением в конце 2013 о том что Крым НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не может и не должен стать российским и его же мнением весной 2014 о том что Крымнаш, ура!

    Есть хоть один адекватный и непроплаченный человек который ЭТО ВСЁ не понимает??????????????

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  3. Никола

    «Патриотизм — это не подписка о невыезде»

    Разумеется. «Патриотизм» — это жить за границей и грести деньги лопатой за счет налогоплательщиков за лицемерную болтовню языком.

    Для справки: основной доход телеканал «Россия» получает напрямую из федерального бюджета в виде дотаций.

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