Сожгла ладонь при ударе током от телефонной зарядки школьница в Бердске

Вечером 22 января 11-классница бердской школы №3 «Пеликан», находясь дома, поставила телефон на зарядку и ее ударило током. Девушку экстренно госпитализировали в горбольницу Бердска, так как от удара током ей обожгло ладонь.
Главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 января, что жизни школьницы ничего не угрожает.
-Девочка поступала, с ней все хорошо. В данное время она находится в стационаре, — констатировал Юрий Николаевич.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на следующий день после происшествия с директором школы связалась руководитель городского управления образования Жанна Тузова и замглавы по социальной политике Сергей Носов, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Директор «Пеликана» Людмила Музыкина подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что инцидент произошел за стенами учебного заведения.
— Девочка обожгла ладонь, родители сильно забеспокоились о ее здоровье и сразу же вызвали «скорую». Ситуация произошла примерно в 19:40 в доме нашей воспитанницы. Классный руководитель девочки рассказал, что сегодня с ученицей все хорошо, — сообщила Людмила Васильевна.
Она подчеркнула, что по правилам техники безопасности, ученикам не положено заряжать гаджеты в учебном заведении. Все розетки в кабинетах «Пеликана» расположены рядом с учителями, которые строго наблюдают за безопасностью учеников.
-Мы еще раз объяснили детям, что втыкать в розетки ничего не нужно. Не только в школе, но и дома, нужно соблюдать правила безопасности, — подытожила Людмила Музыкина.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10