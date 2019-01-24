Сожгла ладонь при ударе током от телефонной зарядки школьница в Бердске

Вечером 22 января 11-классница бердской школы №3 «Пеликан», находясь дома, поставила телефон на зарядку и ее ударило током. Девушку экстренно госпитализировали в горбольницу Бердска, так как от удара током ей обожгло ладонь.

Главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 24 января, что жизни школьницы ничего не угрожает.

-Девочка поступала, с ней все хорошо. В данное время она находится в стационаре, — констатировал Юрий Николаевич.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на следующий день после происшествия с директором школы связалась руководитель городского управления образования Жанна Тузова и замглавы по социальной политике Сергей Носов, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Директор «Пеликана» Людмила Музыкина подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что инцидент произошел за стенами учебного заведения.

— Девочка обожгла ладонь, родители сильно забеспокоились о ее здоровье и сразу же вызвали «скорую». Ситуация произошла примерно в 19:40 в доме нашей воспитанницы. Классный руководитель девочки рассказал, что сегодня с ученицей все хорошо, — сообщила Людмила Васильевна.

Она подчеркнула, что по правилам техники безопасности, ученикам не положено заряжать гаджеты в учебном заведении. Все розетки в кабинетах «Пеликана» расположены рядом с учителями, которые строго наблюдают за безопасностью учеников.

-Мы еще раз объяснили детям, что втыкать в розетки ничего не нужно. Не только в школе, но и дома, нужно соблюдать правила безопасности, — подытожила Людмила Музыкина.